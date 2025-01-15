İstanbul'da vapur fiyatlarına zam geldi!
Bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısında, İstanbul’daki toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Yeni düzenleme, metrobüs, metro ve İETT seferlerini kapsamanın yanı sıra, Şehir Hatları vapurlarının bilet ücretlerinde de değişikliğe gidildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) temsilcilerinin katıldığı UKOME toplantısında alınan kararla, vapur ücretlerine yapılan artışla birlikte, 20 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni ücret tarifesi belli oldu.
İşte vapur ücretlerine yapılan yeni artışlar:
KARAKÖY-KADIKÖY VAPURU
Tam bilet: 38,11 TL
30 yaş üstü öğrenci: 35,57 TL
Öğrenci: 19,25 TL
İndirimli: 28,36 TL
EMİNÖNÜ-KADIKÖY VAPURU
Tam bilet: 38,11 TL
30 yaş üstü öğrenci: 35,57 TL
Öğrenci: 19,25 TL
İndirimli: 28,36 TL
KADIKÖY-KABATAŞ VAPURU
Tam bilet: 36,64 TL
30 yaş üstü öğrenci: 34,20 TL
Öğrenci: 18,74 TL
İndirimli: 27,36 TL
ÜSKÜDAR-EMİNÖNÜ VAPURU
Tam bilet: 34,20 TL
30 yaş üstü öğrenci: 31,92 TL
Öğrenci: 17,23 TL
İndirimli: 25,33 TL
HALİÇ VAPURU
Tam bilet: 44,94 TL
30 yaş üstü öğrenci: 41,96 TL
Öğrenci: 22,79 TL
İndirimli: 33,43 TL
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