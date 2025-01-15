İstanbul'da vapur fiyatlarına zam geldi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) temsilcilerinin katıldığı UKOME toplantısında alınan kararla, vapur ücretlerine yapılan artışla birlikte, 20 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni ücret tarifesi belli oldu.

İşte vapur ücretlerine yapılan yeni artışlar: