İstanbul'da vapur fiyatlarına zam geldi!

İstanbul'da vapur fiyatlarına zam geldi!
cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2025 Çarşamba, 16:33
İstanbul'da vapur fiyatlarına zam geldi!

Bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısında, İstanbul’daki toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Yeni düzenleme, metrobüs, metro ve İETT seferlerini kapsamanın yanı sıra, Şehir Hatları vapurlarının bilet ücretlerinde de değişikliğe gidildi.

İstanbul'da vapur fiyatlarına zam geldi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) temsilcilerinin katıldığı UKOME toplantısında alınan kararla, vapur ücretlerine yapılan artışla birlikte, 20 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni ücret tarifesi belli oldu.

İşte vapur ücretlerine yapılan yeni artışlar:

İstanbul'da vapur fiyatlarına zam geldi!

KARAKÖY-KADIKÖY VAPURU

Tam bilet: 38,11 TL

30 yaş üstü öğrenci: 35,57 TL

Öğrenci: 19,25 TL

İndirimli: 28,36 TL

İstanbul'da vapur fiyatlarına zam geldi!

EMİNÖNÜ-KADIKÖY VAPURU

Tam bilet: 38,11 TL

30 yaş üstü öğrenci: 35,57 TL

Öğrenci: 19,25 TL

İndirimli: 28,36 TL

İstanbul'da vapur fiyatlarına zam geldi!

KADIKÖY-KABATAŞ VAPURU

Tam bilet: 36,64 TL

30 yaş üstü öğrenci: 34,20 TL

Öğrenci: 18,74 TL

İndirimli: 27,36 TL

İstanbul'da vapur fiyatlarına zam geldi!

ÜSKÜDAR-EMİNÖNÜ VAPURU

Tam bilet: 34,20 TL

30 yaş üstü öğrenci: 31,92 TL

Öğrenci: 17,23 TL

İndirimli: 25,33 TL

İstanbul'da vapur fiyatlarına zam geldi!

HALİÇ VAPURU

Tam bilet: 44,94 TL

30 yaş üstü öğrenci: 41,96 TL

Öğrenci: 22,79 TL

İndirimli: 33,43 TL

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