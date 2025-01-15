Eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'dan enflasyon yorumu: 'Vatandaş bu yüzden inanmıyor...'
Prof. Dr. Hakan Kara, 2024 bütçe verilerini değerlendirerek, yurttaşın enflasyon hedeflerine inanmadığını ve faiz dışı kamu harcamalarındaki artışa dikkat çekti. 2025 için yaptığı öngörüleriyle mali disiplin ve yapısal önlemlerin önemini vurguladı.
TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, yurttaşın enflasyon hedeflerine neden inanmadığını bütçe sonuçlarındaki kamu harcamalarına dikkat çekerek açıkladı. 2025 bütçe sonuçlarına ilişkin de değerlendirmelerini paylaşan Kara, merkezi yönetim bütçesinin 2024 yılının tamamında 2,1 trilyon TL açık verdiğini ve bu açığın milli gelire oranının yüzde 4,8 olduğunu belirtti.
Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Enflasyon hedefinin %33 olarak belirlendiği bir yılda faiz dışı kamu harcamaları %63 artmış. Sonra soruyorlar vatandaş neden enflasyon hedeflerine inanmıyor diye. İşte bu yüzden inanmıyor” dedi.
Enflasyon hedefinin %33 olarak belirlendiği bir yılda faiz dışı kamu harcamaları %63 artmış. Sonra soruyorlar vatandaş neden enflasyon hedeflerine inanmıyor diye. İşte bu yüzden inanmıyor.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 15, 2025
KARA'NIN 2025 TAHMİNİ
Kara, bu yıl faiz ödemelerinin milli gelirin yüzde 3,1 seviyelerinde olduğunu belirtirken, 2025 için öngörüsünün daha da artacağına dikkat çekti.
Kara, Mayıs 2024’te yaptığı açıklamalarda, sürdürülebilirlik açısından yapılması gerekenlere dair uyarılarda bulunmuştu. “Amacı hala anlaşılmayan tuhaf deneysel politikalardan çıkış piyasalara bahar havası yaşattı. Mevcut ekonomi yönetimine bu konuda kredi vermek gerekir. Öte yandan, bana göre iş daha yeni başlıyor, sürdürülebilirlik açısından sonraki aşamaları planlamakta fayda var,” diyen Kara, yalnızca faiz üzerinden enflasyonla mücadele edilmesinin uzun vadede maliyetli olacağına dikkat çekti. 2025 sonunda, faiz giderlerinin milli gelirin yüzde 4,5’ine kadar çıkabileceği uyarısında bulundu ve sıcak para stoku ile artan döviz ihtiyacıyla başa çıkmak için mali disiplin ve yapısal önlemlerin hızla devreye girmesi gerektiğini vurguladı.
Amacı hala anlaşılmayan tuhaf deneysel politikalardan çıkış piyasalara bahar havası yaşattı.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 20, 2024
Mevcut ekonomi yönetimine bu konuda kredi vermek gerekir.
Öte yandan, bana göre iş daha yeni başlıyor, sürdürülebilirlik açısından sonraki aşamaları planlamakta fayda var.
Sadece faiz… pic.twitter.com/KPWmxf3NLx
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