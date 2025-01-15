Suriye'den Türkiye'ye görülmemiş gümrük vergisi: 24 saat önce hedef açıklanmıştı, ihracat durma noktasına geldi!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 14:15

Güncelleme: 15.01.2025 - 14:15

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı İbrahim Fuat Özçörekçi dün yaptığı açıklamada Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin kısa ve orta vadede 10 milyar dolara ulaşması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Suriye’de kurulan yeni geçici hükümet ise bugün Türkiye’den yapılan ithalatlara yönelik gümrük vergilerini yüzde 300 ila yüzde 500 arasında artırma kararı aldı.

Bu durum, iki ülke arasındaki ticareti neredeyse durma noktasına getirirken, birçok sektör büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Türkiye’den Suriye’ye ihracat yapan firmalar, sorunun çözülmesi için hükümet müdahalesi bekliyor.

YENİ YÖNETİM TİCARETTE ZORLUKLARA YOL AÇTI

Beşar Esad rejiminin Aralık 2024’te devrilmesinin ardından kurulan yeni hükümet, Türkiye’den gelen ürünlere yönelik gümrük vergilerini büyük oranda artırdı. Bu karar, Suriye’nin kuzeyindeki sınır kapılarında da ciddi sıkıntılara yol açtı. Özellikle hububat, bakliyat ve gıda ürünleri gibi sektörlerde ihracatın neredeyse durma noktasına geldiği bildirildi.

HÜKÜMET MÜDAHALESİ BEKLENİYOR

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, bu artışın Türkiye’nin Suriye’ye ihracatını büyük ölçüde durma noktasına getirdiğini belirtti. Kadooğlu, diplomatik ve ticari müdahalelerin ivedilikle yapılması gerektiğini ifade etti.

SURİYE’DEKİ EKONOMİK ETKİLER VE ENFLASYON RİSKİ

Türkiye’nin Suriye’ye yönelik ihracatının büyük kısmını oluşturan gıda ürünleri ve diğer sektörler, bu yüksek vergiler nedeniyle ciddi zararlar yaşama riskiyle karşı karşıya. Kadooğlu, bu sorunun çözüme kavuşturulması için ilgili bakanlıklarla sürekli iletişimde olduklarını belirtti ve Suriye’deki yeni yönetimin kararlarının Suriyeli vatandaşlar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguladı.

SINIRDA TIR KUYRUKLARI OLUŞTU

İhracatçılar, yüksek gümrük vergilerinin maliyetlerini artırarak, ürünlerinin sınırdan geçmesini zorlaştırdığını belirtti. Kadooğlu, Suriye’ye yapılan ihracatın 2024 yılında ortalama 30 milyon dolar civarındayken, bu rakamın şu anda sıfıra indiğini ifade etti. Sınırdaki tır kuyrukları durumu daha da belirgin hale getiriyor.