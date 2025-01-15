İBB toplu ulaşım ücretlerine zam: UKOME'de kabul edildi!
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yapılacak zam oranı belirlendi. Yapılan zam oranı ne kadar? Belirlenen yeni fiyat tarifesi ne? İşte ayrıntılar...
Bugün yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2025 yılı için toplu ulaşım ücretlerine yönelik zam teklifi şekillendi.
İBB, önceki toplantılarda reddedilen yüzde 46'lık artış yerine, bu kez daha düşük bir zam talep etti.
ZAM ÖNERİSİ REDDEDİLMİŞTİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı için toplu taşıma ücretlerine yüzde 46 oranında zam yapılmasını önermişti.
Ancak bu teklif UKOME toplantısında reddedilmişti. Taksiciler ise yüzde 60'lık bir zam talep etmişti.
"YÜZDE 35 ARTIŞ UYGUN BULUNMUŞTUR"
İBB temsilcisi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Maliyet artışları nedeniyle yüzde 46'lık bir zam gerektiğini söylüyoruz ama geldiğimiz noktada yüzde 35'lik artışı uygun bulduk" dedi.
Zammın ardından oluşan fiyat listesi şöyle:
- Tam bilet: 20 TL’den 27 TL’ye
- Öğrenci: 9.76 TL’den 13,17 TL’YE
- Öğretmen ve 60 yaş: 14,32 TL’den 19,33 TL’ye
- Öğrenci abonman: 282,5 TL’den 381,37 TL’ye
- Tam abonman: 1.569 TL’den 2 bin 118,15 TL’ye
- Minibüs indi-bindi: 18 TL’den, 25 TL’ye
- Metrobüs Tam: 29,68 TL’den 40,06 TL’ye
- Metrobüs Öğretmen ve 60 yaş: 16,28 TL’den 21,97 TL’ye
- Metrobüs Öğrenci: 9,76 TL’den 13.17 TL’ye
- Marmaray: 44,27 TL’den 59,76 TL’ye yükseldi.
TAKSİ FİYATLARI
Takside kısa mesafe ücreti 100 TL’den 135 TL’ye yükselirken taksi açılış ücreti ise 30 TL’den 42 TL olarak belirlendi.
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