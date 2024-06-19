Tarih belli oldu: Akaryakıta zam geliyor! İşte 19 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzinin litre fiyatına 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 35 kuruş zam bekleniyor.
Motorin fiyatlarında ise bir değişiklik bulunmuyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 40.3 TL
Motorin: 40.67 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 41.28 TL
Motorin fiyatı: 41.68 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 41.54 TL
Motorin fiyatı: 42.07 TL
LPG'nin litresi ise ortalama 21,19 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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