Tarih belli oldu: Akaryakıta zam geliyor! İşte 19 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2024 Çarşamba, 10:28
Tarih belli oldu: Akaryakıta zam geliyor! İşte 19 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Tarih belli oldu: Akaryakıta zam geliyor! İşte 19 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzinin litre fiyatına 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 35 kuruş zam bekleniyor.

Tarih belli oldu: Akaryakıta zam geliyor! İşte 19 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Motorin fiyatlarında ise bir değişiklik bulunmuyor.

Tarih belli oldu: Akaryakıta zam geliyor! İşte 19 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 40.3 TL

Motorin: 40.67 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 41.28 TL

Motorin fiyatı: 41.68 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 41.54 TL

Motorin fiyatı: 42.07 TL

Tarih belli oldu: Akaryakıta zam geliyor! İşte 19 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

LPG'nin litresi ise ortalama 21,19 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Tarih belli oldu: Akaryakıta zam geliyor! İşte 19 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Tarih belli oldu: Akaryakıta zam geliyor! İşte 19 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 

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