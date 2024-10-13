İşte sıfır faizle kredi veren 10 banka…

İşte sıfır faizle kredi veren 10 banka…

Ekim ayında kampanyalarını güncelleyen bazı bankalar 0 faizli kredi veriyor. Peki, 0 faizli kredi veren bankalar hangileri? İşte, faizsiz kredi imkanı sunan 10 banka...

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2024 Pazar, 20:46
İşte sıfır faizle kredi veren 10 banka…

ENPARA

Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli yüzde 0 faizli 10 bin TL kredi imkanı sunuyor.

İşte sıfır faizle kredi veren 10 banka…

ON DİJİTAL BANKACILIK

ON Dijital Bankacılık yeni müşterilerine yüzde 0 faizli 3 ay vadeli 15.000 TL ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

İşte sıfır faizle kredi veren 10 banka…

ING

ING Bank, yeni ING'lilere özel yüzde 0 faizle 6 ay vade ve 15.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor.

İşte sıfır faizle kredi veren 10 banka…

ALBARAKA

Albaraka Türk yeni müşterilere özel 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) yüzde 0 faizli 15.000 TL finansman imkanı sunuluyor.

İşte sıfır faizle kredi veren 10 banka…

DENİZBANK

Denizbank yeni müşterilerine özel, 3 ay vadeli 15.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans ve 6 ay vadeli 10.000 TL'ye varan yüzde 0 faizli kredi fırsatı imkanı sunuyor.

İşte sıfır faizle kredi veren 10 banka…

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Türkiye İş Bankası İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 25.000 TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans imkanı sunuyor.

İşte sıfır faizle kredi veren 10 banka…

AKBANK

Akbank 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli yüzde 0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans kullanma imkanı sunuyor.

İşte sıfır faizle kredi veren 10 banka…

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank yeni müşterilerine özel yüzde 0 faizli 6 ay vadeli 20.000 TL kredi imkanı ve yüzde 0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

İşte sıfır faizle kredi veren 10 banka…

TEB

TEB Bankası yeni gelen müşterilerine özel yüzde 0 başlayan faiz oranıyla 6 ay vadeli 25.000 TL ihtiyaç kredisi ve yüzde 0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

İşte sıfır faizle kredi veren 10 banka…

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

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