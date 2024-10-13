İşte sıfır faizle kredi veren 10 banka…
Ekim ayında kampanyalarını güncelleyen bazı bankalar 0 faizli kredi veriyor. Peki, 0 faizli kredi veren bankalar hangileri? İşte, faizsiz kredi imkanı sunan 10 banka...
ENPARA
Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli yüzde 0 faizli 10 bin TL kredi imkanı sunuyor.
ON DİJİTAL BANKACILIK
ON Dijital Bankacılık yeni müşterilerine yüzde 0 faizli 3 ay vadeli 15.000 TL ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.
ING
ING Bank, yeni ING'lilere özel yüzde 0 faizle 6 ay vade ve 15.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor.
ALBARAKA
Albaraka Türk yeni müşterilere özel 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) yüzde 0 faizli 15.000 TL finansman imkanı sunuluyor.
DENİZBANK
Denizbank yeni müşterilerine özel, 3 ay vadeli 15.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans ve 6 ay vadeli 10.000 TL'ye varan yüzde 0 faizli kredi fırsatı imkanı sunuyor.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 25.000 TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans imkanı sunuyor.
AKBANK
Akbank 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli yüzde 0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans kullanma imkanı sunuyor.
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank yeni müşterilerine özel yüzde 0 faizli 6 ay vadeli 20.000 TL kredi imkanı ve yüzde 0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor.
TEB
TEB Bankası yeni gelen müşterilerine özel yüzde 0 başlayan faiz oranıyla 6 ay vadeli 25.000 TL ihtiyaç kredisi ve yüzde 0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.
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