Özgür Karabat: Dünyada eşi benzeri olmayan bir vergi uydurdular ve kredi kartı limitine vergi getirdiler

Yayınlanma: 13.10.2024 - 11:42

Güncelleme: 13.10.2024 - 11:42

AKP’nin Meclis’e sunduğu yasa teklifine göre hükümet kredi kartında 100 bin TL’lik limitin üzerine 750 TL savunma sanayisine aktarılmak üzere yıllık katılma payı getiriyor.

Yeni düzenlemeyle ayrıca ilk el araç alımlarında 3 bin TL, ikinci el araç alımlarında 1.500 TL tescil ücreti alınacak. Öte yandan aynı amaçla tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 lira olarak katılma payı alınacak.

"BECERİKSİZLİĞİN ÜZERİNİ SAVUNMA SANAYİYLE ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR"

CHP’nin Genel Saymanı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, teklif üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Karabat açıklamasına şunları kaydetti:



"Savunma sanayi bahane, deli dumrul vergileri şahane. AKP’nin tutarsız politikaları ülkeyi her gün başka bir noktaya savuruyor. ‘Yeni vergi olmayacak’ dediler, ardından dünyada eşi benzeri olmayan bir vergi uydurdular ve kredi kartı limitine vergi getirdiler. Ülke ekonomisinin en büyük problemi güvensizlik ve belirsizliktir. AKP’nin attığı her adım ekonominin daha kırılgan hale gelmesine neden oluyor. Bilimden, akıldan ve teamüllerden uzak adımlar atılıyor. ‘Bütçe gelirleri yetmediği için ek vergi koyduk’ demiyorlar, ‘kredi kartı limiti katılma payı’ diyorlar. Sadece bu kadar mı? Noter, tapu ve kadastro işlemlerinin yanı sıra oyuncaklara da vergiler geldi. Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri pedallı oyuncakla oyuncak bebekler için arabalar, oyuncak bebeklere de vergi getirildi. Tüm bu beceriksizliğin üzerini savunma sanayiyle örtmeye çalışıyorlar.

"CEVDET YILMAZ'IN LAFLARINA HAYRET EDİYORUM"

Çok sayıda vergi kalemi getirilmesine rağmen bütçenin dikiş tutmadığını belirten Karabat "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’ndan bütçeye tek kuruş para gitmeyeceğini söylüyor. Cumhuriyet’in önemli kurumlarından Devlet Planlama Teşkilatı’nda ciddi görevler almış Cevdet Yılmaz, bu lafları nasıl ediyor, hayret ediyorum. Bütçe zaten delik deşik. 2024 Ocak-Ağustos döneminde bütçe açığı 973,6 milyar TL oldu. Yıl sonunda bütçe açığı 2 trilyon TL civarında olacağa benziyor. Bu bütçeyle bir yere kaynak aktarmanız zaten mümkün değil. Yeni vergiler uydurup bunları doğrudan bir yerlere aktarmak onları masum kılmaz" dedi.

"AKP İÇİN OYUN ÇOKTAN BİTTİ"

"Geldiği yer deli dumrul vergileri olan AKP için oyun çoktan bitti ama oyundan çıkmak istemiyorlar" diyen Karabat "Yeni Anayasa planlarıyla Erdoğan’ın siyasi ömrünü uzatmak için kırk takla atıyorlar. Ama bunu yaparken ülkeyi büyük bir karanlığa sürüklediklerinin farkında değiller. Bu zihniyet kalmaya devam ettikçe ne enflasyon tek haneye geriler ne bütçe açığı azalır ne derin yoksulluk biter ne de gelecek nesiller için güvenli bir ortam olur" ifadelerini kullandı.