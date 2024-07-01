Kredi kartlarında yeni dönem başladı! Limitler değiştirildi
Milyonlarca kredi kartı ve banka kartı kullanan yurttaşı ilgilendirecek yeni düzenleme bugün yürürlüğe girdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) nisan ayında bankalara gönderdiği yazıya göre temassız kart ödemelerinde limitler yükselecek.
Kararla birlikte temassız ödeme limiti yüzde 100 artırılacak.
Buna göre, temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin 750 TL'den 1500 TL'ye yükseltilmesi doğrultusundaki karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
Şifresiz işlem limiti, bugünden itibaren (1 Temmuz 2024 Pazartesi) 1500 lira oldu.
Böylece, kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.
2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyeti taşıması güvenli ödeme yöntemlerine talebi artırmıştı.
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