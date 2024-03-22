Son Dakika: BDDK’den taşıt kredileri kararı

Son dakika... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerine ilişkin sınırları değiştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 16:18
Son Dakika: BDDK’den taşıt kredileri kararı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aldığı yeni kararla taşıt kredilerine ilişkin sınırlarda değişikliğe gitti.

Kara göre, nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler 48 ay, nihai fatura değeri 4 milyon TL’nin üzerinde olup 5 milyon TL’yi geçmeyen taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler de 12 ay olarak belirlendi.

BDDK’nın konuyla ilişkin kararında şunlar kaydedildi:

"Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca,

13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 12’nci maddesi kapsamına giren mükellefler tarafından üretilen sadece elektrik motorlu taşıtlar için;

a) Kredi Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının;

- Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay,

- Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin Türk Lirasının üzerinde olup 3 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 36 ay,

- Nihai fatura değeri 3 milyon Türk Lirasının üzerinde olup 4 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 24 ay,

- Nihai fatura değeri 4 milyon Türk Lirasının üzerinde olup 5 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 ay olarak belirlenmesine,

b) Kredi Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının;

-Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde 70’i aşamamasına,

- Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin Türk Lirasının üzerinde olup 3 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 50’yi aşamamasına,

- Nihai fatura değeri 3 milyon Türk Lirasının üzerinde olup 4 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30’u aşamamasına,

- Nihai fatura değeri 4 milyon Türk Lirasının üzerinde olup 5 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20’yi aşamamasına,

- Nihai fatura değeri 5 milyon Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine,

-Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."


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