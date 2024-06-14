Maliye'den 'yurtdışı çıkış harcına zam' hazırlığı: Tam 10 kat artırılacak!
Ekonomi yönetimi, Kamu gelirlerini artırmak için vergide birçok istisna ve muafiyeti kaldırmaya hazırlanıyor.
Borsa ve kripto parada işlem vergisi düzenlemesini erteleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurtdışı çıkış harcının artırılmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekonomim'de yer alan habere göre, yurtdışı çıkış harçlarına olağanüstü bir zam gelecek.
Buna göre, 150 lira olan yurt dışı çıkış harcının bin lira ile bin 750 lira aralığında yeniden belirlenmesi öngörülüyor.
Eğer harç bin lira belirlenirse artış oranı yüzde 566, bin 750 lira olarak belirlenirse yüzde 1066 olacak.
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