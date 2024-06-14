Maliye'den 'yurtdışı çıkış harcına zam' hazırlığı: Tam 10 kat artırılacak!

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2024 Cuma, 09:36
Maliye'den 'yurtdışı çıkış harcına zam' hazırlığı: Tam 10 kat artırılacak!

Ekonomi yönetimi, Kamu gelirlerini artırmak için vergide birçok istisna ve muafiyeti kaldırmaya hazırlanıyor.

Maliye'den 'yurtdışı çıkış harcına zam' hazırlığı: Tam 10 kat artırılacak!

Borsa ve kripto parada işlem vergisi düzenlemesini erteleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurtdışı çıkış harcının artırılmasına yönelik çalışma başlattı.

Maliye'den 'yurtdışı çıkış harcına zam' hazırlığı: Tam 10 kat artırılacak!

Ekonomim'de yer alan habere göre, yurtdışı çıkış harçlarına olağanüstü bir zam gelecek.

Maliye'den 'yurtdışı çıkış harcına zam' hazırlığı: Tam 10 kat artırılacak!

Buna göre, 150 lira olan yurt dışı çıkış harcının bin lira ile bin 750 lira aralığında yeniden belirlenmesi öngörülüyor. 

Maliye'den 'yurtdışı çıkış harcına zam' hazırlığı: Tam 10 kat artırılacak!

Eğer harç bin lira belirlenirse artış oranı yüzde 566, bin 750 lira olarak belirlenirse yüzde 1066 olacak.

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