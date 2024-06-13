Bakan Mehmet Şimşek'ten 'vergi paketi' açıklaması: Borsaya yönelik taslak vergi çalışması ertelendi

Yayınlanma: 13.06.2024 - 19:03

Güncelleme: 13.06.2024 - 19:14

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi düzenlemelerini içeren paketin çok yakında TBMM'ye sunulacağını açıkladı. Şimşek, Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasının da bir süreliğine ertelendiğini duyurdu.

“TBMM’YE SUNULACAK”

Şimşek, şunları söyledi:

“Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM'ye sunulacak. İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz.”