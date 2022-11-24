Matrah düzenlemesi geldi, otomobil alacaklar dikkat! İşte otomobil fiyatlarına yansıyacak indirim!
Otomobil piyasasının beklediği ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
En son 13 Ocak 2022 tarihinde yapılan matrah düzenlemesi yeniden güncellendi.
1 Aralık'ta çıkması beklenirken bugün (24 Kasım) yürürlüğe giren düzenlemeye göre, otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı.
Satış fiyatı 594 bin 723 liranın altında olan otomobillerin ÖTV matrahları değiştiği için fiyatlarda da değişiklik yaşandı.
Böylece bazı otomobillerde 30-40 bin lira bazı otomobillerde de 100 bin liraya yakın düşüşler oldu.
Uzmanlar yüksek enflasyon karşısında düzenlemenin ömrünün uzun ömürlü olmayacağı görüşünde.
İşte matrah duzenlemesi sonrasi sıfır otomobillerin yeni fiyatlari...
Cıtroen C3 1.2 PureTech 83 HP Manuel paket araç 461 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile 384 bin liraya gerileyecek.
Hyundai İ10 1.0 MPI 67 PS Jump model araç 331 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile 282 bin liraya düşecek.
Ford Fiesta 1.1 Style paket 566 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile birlikte 534 bin liraya satılacak.
Opel Corsa 1.2 75 HP benzinli Elegance paket 499 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile birlikte 444 bin liraya düşecek.
Volkswagen Polo 1.0 Manuel model araç 524 bin liradan satışa sunulurken yeni düzenleme ile birlikte 465 bin liraya gerileyecek.
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
Liste fiyatı 524,000 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
Fiyatı 576,200 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 622,100 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 718,100 TL
VOLKSWAGEN
Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life
Fiyatı: 636,100 TL
T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life -745,200 TL
Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
Fiyatı: 689,000 TL
Yeni Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Life - 785,000 TL
Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression -
Fiyat 641,500 TL
Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life - 781,600 TL
SEAT
IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
Liste fiyatı: 490.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Liste fiyatı 595.000 TL
1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 695.000 TL
LEON 1.0 TSI 110 HP Style
Fiyatı 760.000 TL
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Fiyatı 665.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience
Fiyatı 715.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR
Fiyatı 715.000 TL
SKODA
Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 508.900 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 549.400 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 604.400 TL
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium - 664.400 TL
Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort
Liste Fiyatı 659.900 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Elite
Fiyatı 694.900 TL
Premium 1.0 TSI 110 PS DSG - 769.400 TL
KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite
Fiyatı 735.900 TL
Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 784.900 TL
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 474.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold
Fiyatı: 574.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine Business - 591.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 605.000 TL
C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Fiyatı: 655.000 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 695.500 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Shine - 746.500 TL
1.5 BlueHDi 120 HP - EAT6 Feel Bold - 741.000 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı: 514.000 TL
1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold - 526.000 TL
C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
Fiyatı: 670.000 TL
1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold -
761.000 TL
Video Haberler
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye katılırken o fotoğrafı unuttu!
- 'Hakkımı helal etmiyorum!'
- Uzun süredir bekleniyordu... Ve düzenleme geldi!
- Erdoğan’ın Bahçeli’nin sevmediği arkadaşı
- Erdoğan'dan 'Esad' sorusuna yanıt
- Suriye'den Türkiye'ye operasyon mesajı
- CHP'nin 'özür' dilemesini istedi
- 'Yarın talimat gelsin...'
- Nejat İşler gündem olan o paylaşımını sildi
- Kremlin'den 'Erdoğan ve Esad görüşmesi' açıklaması