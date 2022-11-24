Matrah düzenlemesi geldi, otomobil alacaklar dikkat! İşte otomobil fiyatlarına yansıyacak indirim!

Satış fiyatı 594 bin 723 liranın altında olan otomobillerin ÖTV matrahları değiştiği için fiyatlarda da değişiklik yaşandı.

Böylece bazı otomobillerde 30-40 bin lira bazı otomobillerde de 100 bin liraya yakın düşüşler oldu.

Uzmanlar yüksek enflasyon karşısında düzenlemenin ömrünün uzun ömürlü olmayacağı görüşünde.

İşte matrah duzenlemesi sonrasi sıfır otomobillerin yeni fiyatlari...