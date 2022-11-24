Matrah düzenlemesi geldi, otomobil alacaklar dikkat! İşte otomobil fiyatlarına yansıyacak indirim!

24 Kasım 2022 Perşembe, 11:36
<p>Otomobil piyasasının beklediği <strong>ÖTV matrah düzenlemesi</strong> Resmi Gazete'de yayımlandı.</p> <p>En son<strong> 13 Ocak 2022</strong> tarihinde yapılan matrah düzenlemesi yeniden güncellendi.</p> <p><strong>1 Aralık'ta</strong> çıkması beklenirken bugün (24 Kasım) yürürlüğe giren düzenlemeye göre, otomobillerde<strong> ÖTV matrah limiti artırıldı.</strong></p>

Otomobil piyasasının beklediği ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

En son 13 Ocak 2022 tarihinde yapılan matrah düzenlemesi yeniden güncellendi.

1 Aralık'ta çıkması beklenirken bugün (24 Kasım) yürürlüğe giren düzenlemeye göre, otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı.

<p>Satış fiyatı <strong>594 bin 723</strong> liranın altında olan otomobillerin ÖTV matrahları değiştiği için fiyatlarda da değişiklik yaşandı.</p> <p>Böylece bazı otomobillerde <strong>30-40 bin</strong> lira bazı otomobillerde de <strong>100 bin</strong> liraya yakın düşüşler oldu.</p> <p>Uzmanlar yüksek enflasyon karşısında düzenlemenin ömrünün uzun ömürlü olmayacağı görüşünde.</p> <p><em><strong>İşte matrah duzenlemesi sonrasi sıfır otomobillerin yeni fiyatlari...</strong></em></p>

Satış fiyatı 594 bin 723 liranın altında olan otomobillerin ÖTV matrahları değiştiği için fiyatlarda da değişiklik yaşandı.

Böylece bazı otomobillerde 30-40 bin lira bazı otomobillerde de 100 bin liraya yakın düşüşler oldu.

Uzmanlar yüksek enflasyon karşısında düzenlemenin ömrünün uzun ömürlü olmayacağı görüşünde.

İşte matrah duzenlemesi sonrasi sıfır otomobillerin yeni fiyatlari...

<p>Cıtroen C3 1.2 PureTech 83 HP Manuel paket araç 461 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile 384 bin liraya gerileyecek.</p>

Cıtroen C3 1.2 PureTech 83 HP Manuel paket araç 461 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile 384 bin liraya gerileyecek.

<p>Hyundai İ10 1.0 MPI 67 PS Jump model araç 331 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile 282 bin liraya düşecek.</p>

Hyundai İ10 1.0 MPI 67 PS Jump model araç 331 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile 282 bin liraya düşecek.

<p>Ford Fiesta 1.1 Style paket 566 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile birlikte 534 bin liraya satılacak.</p>

Ford Fiesta 1.1 Style paket 566 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile birlikte 534 bin liraya satılacak.

<p>Opel Corsa 1.2 75 HP benzinli Elegance paket 499 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile birlikte 444 bin liraya düşecek.</p> <p>Volkswagen Polo 1.0 Manuel model araç 524 bin liradan satışa sunulurken yeni düzenleme ile birlikte 465 bin liraya gerileyecek. </p>

Opel Corsa 1.2 75 HP benzinli Elegance paket 499 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile birlikte 444 bin liraya düşecek.

Volkswagen Polo 1.0 Manuel model araç 524 bin liradan satışa sunulurken yeni düzenleme ile birlikte 465 bin liraya gerileyecek. 

<p><strong>VOLKSWAGEN </strong></p> <p>Polo 1.0 80 PS Manuel Impression</p> <p><strong>Liste fiyatı</strong> 524,000 TL</p> <p>Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life</p> <p><strong>Fiyatı</strong> 576,200 TL</p> <p>Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 622,100 TL </p> <p>Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 718,100 TL</p>

VOLKSWAGEN 

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 524,000 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 576,200 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 622,100 TL 

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 718,100 TL

<p><strong>VOLKSWAGEN </strong></p> <p>Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life</p> <p><strong>Fiyatı:</strong> 636,100 TL</p> <p>T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life -745,200 TL</p> <p>Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life</p> <p><strong>Fiyatı:</strong> 689,000 TL</p> <p>Yeni Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Life - 785,000 TL</p> <p>Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - </p> <p><strong>Fiyat</strong> 641,500 TL</p> <p>Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life - 781,600 TL</p>

VOLKSWAGEN 

Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

Fiyatı: 636,100 TL

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life -745,200 TL

Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı: 689,000 TL

Yeni Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Life - 785,000 TL

Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 

Fiyat 641,500 TL

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life - 781,600 TL

<p><strong>SEAT</strong></p> <p>IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style</p> <p><strong>Liste fiyatı:</strong> 490.000 TL</p> <p>1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style</p> <p>Liste fiyatı 595.000 TL</p> <p>1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 695.000 TL</p> <p>LEON 1.0 TSI 110 HP Style</p> <p><strong>Fiyatı</strong> 760.000 TL</p> <p>ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style</p> <p><strong>Fiyatı</strong> 665.000 TL</p> <p>1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience </p> <p><strong>Fiyatı</strong> 715.000 TL</p> <p>1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR </p> <p><strong>Fiyatı</strong> 715.000 TL</p>

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 490.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 595.000 TL

1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 695.000 TL

LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 760.000 TL

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Fiyatı 665.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience 

Fiyatı 715.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR 

Fiyatı 715.000 TL

<p><strong>SKODA</strong></p> <p>Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 508.900 TL</p> <p>1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 549.400 TL</p> <p>1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 604.400 TL</p> <p>1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium - 664.400 TL</p> <p>Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort</p> <p>Liste Fiyatı 659.900 TL</p> <p>1.0 TSI 110 PS DSG Elite</p> <p><strong>Fiyatı</strong> 694.900 TL</p> <p>Premium 1.0 TSI 110 PS DSG - 769.400 TL</p> <p>KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite</p> <p><strong>Fiyatı</strong> 735.900 TL</p> <p>Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 784.900 TL</p>

SKODA

Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 508.900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 549.400 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 604.400 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium - 664.400 TL

Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort

Liste Fiyatı 659.900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite

Fiyatı 694.900 TL

Premium 1.0 TSI 110 PS DSG - 769.400 TL

KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite

Fiyatı 735.900 TL

Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 784.900 TL

<p><strong>CİTROEN </strong></p> <p>C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&amp;S 5 İleri Manuel</p> <p><strong>Fiyatı:</strong> 474.000 TL</p> <p>1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold</p> <p><strong>Fiyatı:</strong> 574.000 TL</p> <p>1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine Business - 591.000 TL</p> <p>1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 605.000 TL</p> <p>C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&amp;S EAT6 Tam Otomatik </p> <p><strong>Fiyatı:</strong> 655.000 TL</p> <p>1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 695.500 TL</p> <p>1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Shine - 746.500 TL</p> <p>1.5 BlueHDi 120 HP - EAT6 Feel Bold - 741.000 TL</p> <p>C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&amp;S 6 İleri Manuel</p> <p><strong>Fiyatı:</strong> 514.000 TL</p> <p>1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold - 526.000 TL</p> <p>C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel</p> <p><strong>Fiyatı:</strong> 670.000 TL</p> <p>1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold - </p> <p>761.000 TL</p>

CİTROEN 

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 474.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold

Fiyatı: 574.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine Business - 591.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 605.000 TL

C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik 

Fiyatı: 655.000 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 695.500 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Shine - 746.500 TL

1.5 BlueHDi 120 HP - EAT6 Feel Bold - 741.000 TL

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Fiyatı: 514.000 TL

1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold - 526.000 TL

C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

Fiyatı: 670.000 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold - 

761.000 TL

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