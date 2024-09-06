Emekli maaş zammı için yeni senaryo: Tahmin yükseldi, rakam belli oldu

Yayınlanma: 06.09.2024 - 14:04

Güncelleme: 06.09.2024 - 14:06

Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerini açıklandı. 2023 yılında küresel tedarik zinciri sorunları ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle enflasyon oranının yüzde 64.8 olarak gerçekleştiğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı için enflasyonun yüzde 41.5 seviyesine gerilemesinin beklendiğini ve önemli bir ilerleme kaydedileceğini ifade etti.

Saray’daki basın toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanı Fatih Karahan da yer aldı.

Yılmaz tarafından açıklanan OVP'de yüzde 38 olan 2024 enflasyon hedefi yüzde 41,5’e yükseltildi.

15,2 olarak belirlenen 2025 enflasyonu ise yüzde 17,5’e, 2026 için ise önceden yüzde 8,5 olan hedef, yüzde 9,7’ye yükseltildi.

Yılmaz, "2024'te bölgemizde artan gerilimlerin etkisiyle, büyümenin yüzde 3,5 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir" dedi.

Bir önceki OVP'de büyüme yüzde 4 olarak öngörülmüştü. 2025 yılı için büyüme tahmini ise bir önceki programa göre yüzde 0,5'lik bir düşüş kaydederek, yüzde 4 olarak belirlendi.

2026 yılı için yüzde 4,5 ve 2027 yılı için yüzde 5'lik büyüme öngörüsünde bulunuldu.

Ayrıca OVP hesaplamasında kullanılan ortalama dolar/TL tahmini 2024 için 33,2; 2025 için 42; 2026 için 44,4; 2027 için ise 46,9 oldu.

Memur ve emekliler 6 aylık enflasyon rakamları çerçevesinde zam alıyor.

Ağustos ayı itibarıyla emekliler yüzde 5,78'lik zam hakkını elde etmiş oldu. Net rakam için eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyonlarına ihtiyaç duyulacak.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 38 olarak belirlenmişti. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için yüzde 34 ve 42 açıklanmıştı.

Piyasa katılımcılarının beklentileri de yüzde 42 civarında şekillendi.

EMEKLİLERİN ZAM ORANI NETLEŞİYOR

Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik hedefine ulaşırsa, emeklilerin zam oranı yüzde 10,63 olacak.

HaberGlobal'in aktardığı habere göre; Enflasyonun yüzde 40 seviyesine yakınsaması durumunda ise emekli zam farkı yüzde 12,24 olarak belirlenecek.

Eğer yıl sonu enflasyonu hedefin üst bandı olan yüzde 42 civarında gerçekleşirse, emekliler yüzde 13,85 oranında zam alacak.

6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranı, normal şartlarda kök maaşa uygulanır.

Ancak kök maaşlar, enflasyonla birlikte artsa da en düşük maaşın altında kalıyorsa, emekliler en düşük emekli maaşını alıyor.

En düşük emekli maaşının artırılması için ise yeni bir yasa teklifi gerekiyor. Temmuz itibarıyla en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti.