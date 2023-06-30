Memur ve emeklinin gözü kritik enflasyon verilerine çevrildi! Ünlü ekonomist oran ve rakam verdi...

Memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyonla ilgili SGK uzmanı Muhammet Bayram, kritik bir tahminde bulundu. En düşük emekli maaşının 2 bin lira artırılarak 7 bin 500 liraya çıkarıldığını anımsatan Bayram, en düşük emekli aylığının 10 bin Erdoğan'ın 22 bin lira olarak açıkladığı memur zammının diğer kadrolarda aynı oranda artırılmayacağını düşündüğünü söyledi.