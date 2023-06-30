Memur ve emeklinin gözü kritik enflasyon verilerine çevrildi! Ünlü ekonomist oran ve rakam verdi...

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2023 Cuma, 21:34
<p>Asgari ücretin belirlenmesinin ardından memur ve emeklinin gözü enflasyon verilerine çevrilirken SGK uzmanı Muhammet Bayram'dan kritik bir tahmin geldi. Emekli aylığının 2 bin lira artırılarak 7 bin 500 liraya çıkarıldığını anımsatan Bayram, en düşük emekli maaşının 10 bin lira seviyesine çıkarılacağını, memura ise yüzde 35-45 arasında bir zam yapılabileceğini ifade etti.</p>

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından memur ve emeklinin gözü enflasyon verilerine çevrilirken SGK uzmanı Muhammet Bayram'dan kritik bir tahmin geldi. Emekli aylığının 2 bin lira artırılarak 7 bin 500 liraya çıkarıldığını anımsatan Bayram, en düşük emekli maaşının 10 bin lira seviyesine çıkarılacağını, memura ise yüzde 35-45 arasında bir zam yapılabileceğini ifade etti.

<p>Asgari ücrete temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 34 zam yapılmış ve 11 bin 402,32 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler 5 Temmuz 2023'te TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.</p>

Asgari ücrete temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 34 zam yapılmış ve 11 bin 402,32 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler 5 Temmuz 2023'te TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

<p>Memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyonla ilgili SGK uzmanı Muhammet Bayram, kritik bir tahminde bulundu. En düşük emekli maaşının 2 bin lira artırılarak 7 bin 500 liraya çıkarıldığını anımsatan Bayram, en düşük emekli aylığının 10 bin Erdoğan'ın 22 bin lira olarak açıkladığı memur zammının diğer kadrolarda aynı oranda artırılmayacağını düşündüğünü söyledi.</p>

Memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyonla ilgili SGK uzmanı Muhammet Bayram, kritik bir tahminde bulundu. En düşük emekli maaşının 2 bin lira artırılarak 7 bin 500 liraya çıkarıldığını anımsatan Bayram, en düşük emekli aylığının 10 bin Erdoğan'ın 22 bin lira olarak açıkladığı memur zammının diğer kadrolarda aynı oranda artırılmayacağını düşündüğünü söyledi.

<p>CNN Türk'te katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Bayram, şunları söyledi:</p> <p>"Emeklilerimiz burada merakla bekleyiş içerisinde mart ayında ara bir dönemde en düşük emekli maaşının 5500 TL’den 7500 TL’ye çıkarılması durumu olmuştu...</p>

CNN Türk'te katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Bayram, şunları söyledi:

"Emeklilerimiz burada merakla bekleyiş içerisinde mart ayında ara bir dönemde en düşük emekli maaşının 5500 TL’den 7500 TL’ye çıkarılması durumu olmuştu...

<p>...Buna ilişkin düzenleme Meclis’e sevk edilecektir. Kademeli bir şekilde 7500 TL’nin üzerinde maaş alanlara bir zam yapılacak. En düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesine çıkacağını düşünüyorum."</p>

...Buna ilişkin düzenleme Meclis’e sevk edilecektir. Kademeli bir şekilde 7500 TL’nin üzerinde maaş alanlara bir zam yapılacak. En düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesine çıkacağını düşünüyorum."

<p><strong>MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK MI?</strong></p> <p>En düşük memur maaşının seçimden önce 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Konuya ilişkin tahminlerini paylaşan Bayram, şu ifadeleri kullandı:</p>

MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK MI?

En düşük memur maaşının seçimden önce 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Konuya ilişkin tahminlerini paylaşan Bayram, şu ifadeleri kullandı:

<p>"En düşük memur maaşı yüzde 86 seviyesinde artarak 11 bin 848 TL olan maaş 22 bin TL seviyesine gelecek. Bu zammın diğer kadrolara da aynı oranda artırılacağını düşünmüyorum...</p>

"En düşük memur maaşı yüzde 86 seviyesinde artarak 11 bin 848 TL olan maaş 22 bin TL seviyesine gelecek. Bu zammın diğer kadrolara da aynı oranda artırılacağını düşünmüyorum...

<p>...Memurumuz burada göz ardı edilmeyecek, beklentiler giderilecek şekilde biz düzenleme olacaktır. Ben memurlara yüzde 35-45 arasında bir artış yapılacağını düşünüyorum.”</p>

...Memurumuz burada göz ardı edilmeyecek, beklentiler giderilecek şekilde biz düzenleme olacaktır. Ben memurlara yüzde 35-45 arasında bir artış yapılacağını düşünüyorum.”

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