Memurlar, Meclis’te bugün görüşmeleri başlayacak olan ‘torba teklife’ ekleme yapılmasını istiyor: Sözünüzü tutun!

Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:32

Güncelleme: 04.12.2024 - 10:40

“Torba teklifin” bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor. Teklifte memurları yakından ilgilendiren sadece bir düzenleme var. Sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler 8 yıl boyunca herhangi bir disiplin cezası almazlarsa ilave bir kademe hakkından yararlanabilecek.

Bunun dışında memurların bekledikleri düzenlemelerin hiçbirisi teklifte yer almıyor. 3600 ek gösterge ve mülakatların kaldırılmasına yönelik daha önce iktidar sözler vermişti. Ancak bu sözler tutulmadı. Konfederasyonlar verilen sözlerin tutulmasını, memurların bekledikleri düzenlemelerin de teklife eklenmesini istiyor.

Türkiye Kamu-Sen, bu kapsamda MHP ve AKP gruplarını ziyaret etti. Taleplerini iletti. Bu talepler şöyle:

'EK GÖSTERGE 3600'E YÜKSELTİLMELİ'

“Birinci dereceye gelen tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltilmesi. 2016’dan sonra göreve başlayan kamu çalışanlarına ilave bir derece verilmesi. 4/C’den 4/B’ye geçen sözleşmeli personelin de teklifte yer alan kademe ilerlemesi kapsamına alınması.

Yüz kızartıcı suçlar, terör ve devletin varlığına karşı işlenmiş kabahatler dışında kalan cezalar için kamu görevlilerine sicil ve disiplin affı getirilmesi. Yardımcı hizmetli personelin bir defaya mahsus genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi. İlave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması. İdari hizmet sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi.”

VERGİDE DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Bu arada 2025 Bütçesi’nin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri 9 Aralık’ta başlayacak. Gerek işçi gerekse de memur konfederasyonlarının gelir vergisi dilimleriyle ilgili talepleri var. Vergi diliminin ilk basamağının yüzde 10’a indirilmesi ya da yüzde 15’te sabitlenmesine yönelik talepler bulunuyor. Bütçe görüşmeleri sırasında bu yönde düzenlemeler yapılması isteniyor.