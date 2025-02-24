Merkez Bankası'ndan yeni banknotlar yolda: 100 ve 10 TL'deki değişiklik dikkat çekti!
Merkez Bankası yeni banknotları tedavüle sürüyor. Tasarım ve güvenlik özellikleri değişmezken imzalarda güncelleme yapıldı.
TCMB, E9 Emisyon Grubu kapsamında VI. tertip 100 TL ve VII. tertip 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle süreceğini açıkladı.
BAŞKAN VE YARDIMCILARININ İMZALARI YER ALACAK
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada yeni tertip banknotların önceki serilerle aynı boyut tasarım ve güvenlik özelliklerine sahip olduğu, tek farkın üzerlerindeki imzalar olduğu belirtildi.
Buna göre, VI. tertip 100 TL banknotlarda Dr. Fatih Karahan ile Prof. Dr. Hatice Karahan’ın, VII. tertip 10 TL banknotlarda ise Dr. Fatih Karahan ile Dr. Osman Cevdet Akçay’ın imzaları yer alacak.
ESKİ BANKNOTLAR KULLANILMAYA DEVAM EDECEK
Yeni tertip banknotlar, önceki serilerle aynı özellikleri taşıyacak ve tedavülde olan banknotlarla birlikte kullanılmaya devam edecek. Mevcut banknotların geçerliliği sürecek.
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