TCMB Başkanı Karahan'dan 'faiz indirimi' mesajı

TCMB Başkanı Fatih Karahan, aralık ve ocak aylarında verilen faiz indirimi kararıyla ilgili konuşarak 'harekete geçmeye hazırız' mesajı verdi.

TCMB Başkanı Karahan'dan 'faiz indirimi' mesajı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 19:08

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, pazar günü Suudi Arabistan'da düzenlenen gelişmekte olan piyasa ekonomileri konferansında yaptığı konuşmada faiz indirimiyle ilgili konuştu. 

Merkez Bankası'nın aralık ayından bu yana kademeli olarak faiz indirimine gittiğini ifade eden Karahan, aralık ve ocak aylarında politika faizini 250'şer baz puan düşürdüklerini söyledi. 

'HAZIRIZ' MESAJI

ABD başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerdeki para politikasına ilişkin belirsizliklerin bulunduğunu söyleyen Karahan, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yükselen piyasa ekonomileri için risk oluşturduğunu bildirerek "Bu da merkez bankalarının çok dikkatli hareket etmesi gerektiği anlamına geliyor. Riskler pek çok nedenden ötürü var ve biz harekete geçmeye hazırız" dedi. 

 


Etiketler: #TCMB #faiz #faiz indirimi

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