TCMB Açıkladı: Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu arttı

TCMB özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcunun arttığını duyurdu. Buna göre, aralık sonu itibarıyla bir önceki çeyreğe kıyasla önemli bir artış yaşandı.

TCMB Açıkladı: Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu arttı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.02.2025 - 10:32

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcunun aralık sonu itibarıyla bir önceki çeyreğe göre 4,0 milyar dolar arttığını duyurdu. Bu artışla birlikte, özel sektörün yurt dışı kredi borcu 173,3 milyar dolara yükseldi. TCMB'nin açıkladığı verilere göre, bu borç bir önceki çeyreğe kıyasla önemli bir yükseliş göstermiş oldu.


Etiketler: #TCMB #Kredi borcu #Kredi #Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

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