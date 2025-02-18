TCMB Açıkladı: Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu arttı
TCMB özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcunun arttığını duyurdu. Buna göre, aralık sonu itibarıyla bir önceki çeyreğe kıyasla önemli bir artış yaşandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcunun aralık sonu itibarıyla bir önceki çeyreğe göre 4,0 milyar dolar arttığını duyurdu. Bu artışla birlikte, özel sektörün yurt dışı kredi borcu 173,3 milyar dolara yükseldi. TCMB'nin açıkladığı verilere göre, bu borç bir önceki çeyreğe kıyasla önemli bir yükseliş göstermiş oldu.
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