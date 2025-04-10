Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Mart ayında, mevduat faizi (brüt) yıllık bazda yüzde 39,18 oranında artarak, 53 ay sonra enflasyonun üzerinde bir getiri sağladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) attığı adımlar sonucunda bankalar, mevduat faiz oranlarını yukarı çekmeye başladı.
Bu gelişme, yatırımcıların ilgisini yeniden çeken vadeli mevduat hesaplarını cazip kılarken, yüksek kazanç arayışındaki tasarruf sahiplerine avantaj sunuyor.
MEVDUAT FAİZLERİNDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR
TCMB'nin mart ayında aldığı kararlar ve verdiği para politikası mesajları, nisan ayının ikinci haftasında mevduat piyasalarında önemli bir etki yarattı. Bankalar, rekabeti artırarak faiz oranlarını yükseltmeye başladı.
Özellikle yüksek tutarlı tasarruflarını vadeli hesapta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için cazip hale gelen faiz oranları, nisan ortasında yüzde 50 seviyesine kadar yükseldi.
YATIRIMCILAR İÇİN YENİ FIRSAT
Faiz oranlarındaki bu artış, yatırımcıların mevduat hesaplarına olan ilgisini artırırken, tasarruflarını değerlendirmek isteyenler için de yeni hesaplamalar yapma zorunluluğunu beraberinde getiriyor.
Özellikle 250 bin TL tutarındaki yatırımlar için aylık getirilerde önemli artışlar yaşanıyor. Mevduat faiz oranlarının yüzde 50 seviyelerine ulaşmasıyla, Türk Lirası bazında güçlü bir aylık getiri sağlanıyor.
Yatırımcıların tasarruflarını değerlendirmek için en doğru zamanı yakalayıp yakalamadığını belirleyecek en önemli etken bankaların sunduğu faiz oranları olacak. Faiz oranlarındaki bu artış yatırımcılara ciddi bir kazanç potansiyeli sunuyor.
Peki, mevduat faizleri yüzde 50'ye ulaşmışken 250 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 35,5
Net Kazanç: 6 bin 613 TL
Vade Sonu Tutar: 256 bin 613 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 7 bin 731 TL
Vade Sonu Tutar: 257 bin 731 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 8 bin 569 TL
Vade Sonu Tutar: 258 bin 569 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 8 bin 569 TL
Vade Sonu Tutar: 258 bin 569 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 46,5
Net Kazanç: 8 bin 663 TL
Vade Sonu Tutar: 258 bin 663 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 8 bin 756 TL
Vade Sonu Tutar: 258 bin 756 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 8 bin 756 TL
Vade Sonu Tutar: 258 bin 756 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 48,5
Net Kazanç: 9 bin 35 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 35 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
Faiz Oranı: Yüzde 48,5
Net Kazanç: 9 bin 35 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 35 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 9 bin 315 TL
Vade Sonu Tutar: 259 bin 315 TL
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