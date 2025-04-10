Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Haber Merkezi
10 Nisan 2025 Perşembe, 14:16
Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Mart ayında, mevduat faizi (brüt) yıllık bazda yüzde 39,18 oranında artarak, 53 ay sonra enflasyonun üzerinde bir getiri sağladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) attığı adımlar sonucunda bankalar, mevduat faiz oranlarını yukarı çekmeye başladı. 

Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Bu gelişme, yatırımcıların ilgisini yeniden çeken vadeli mevduat hesaplarını cazip kılarken, yüksek kazanç arayışındaki tasarruf sahiplerine avantaj sunuyor.

Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

MEVDUAT FAİZLERİNDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

TCMB'nin mart ayında aldığı kararlar ve verdiği para politikası mesajları, nisan ayının ikinci haftasında mevduat piyasalarında önemli bir etki yarattı. Bankalar, rekabeti artırarak faiz oranlarını yükseltmeye başladı.

Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Özellikle yüksek tutarlı tasarruflarını vadeli hesapta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için cazip hale gelen faiz oranları, nisan ortasında yüzde 50 seviyesine kadar yükseldi.

Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

YATIRIMCILAR İÇİN YENİ FIRSAT

Faiz oranlarındaki bu artış, yatırımcıların mevduat hesaplarına olan ilgisini artırırken, tasarruflarını değerlendirmek isteyenler için de yeni hesaplamalar yapma zorunluluğunu beraberinde getiriyor. 

Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Özellikle 250 bin TL tutarındaki yatırımlar için aylık getirilerde önemli artışlar yaşanıyor. Mevduat faiz oranlarının yüzde 50 seviyelerine ulaşmasıyla, Türk Lirası bazında güçlü bir aylık getiri sağlanıyor.

Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Yatırımcıların tasarruflarını değerlendirmek için en doğru zamanı yakalayıp yakalamadığını belirleyecek en önemli etken bankaların sunduğu faiz oranları olacak. Faiz oranlarındaki bu artış yatırımcılara ciddi bir kazanç potansiyeli sunuyor.

Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Peki, mevduat faizleri yüzde 50'ye ulaşmışken 250 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar?

Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 35,5

Net Kazanç: 6 bin 613 TL

Vade Sonu Tutar: 256 bin 613 TL

Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 7 bin 731 TL

Vade Sonu Tutar: 257 bin 731 TL

Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 8 bin 569 TL

Vade Sonu Tutar: 258 bin 569 TL

Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 8 bin 569 TL

Vade Sonu Tutar: 258 bin 569 TL

Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46,5

Net Kazanç: 8 bin 663 TL

Vade Sonu Tutar: 258 bin 663 TL

Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

ODEABANK

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 8 bin 756 TL

Vade Sonu Tutar: 258 bin 756 TL

Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 8 bin 756 TL

Vade Sonu Tutar: 258 bin 756 TL

Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 48,5

Net Kazanç: 9 bin 35 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 35 TL

Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı: Yüzde 48,5

Net Kazanç: 9 bin 35 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 35 TL

Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Kazanç: 9 bin 315 TL

Vade Sonu Tutar: 259 bin 315 TL

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