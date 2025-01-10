Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi
TCMB’nin faiz indirim kararının ardından bankalar mevduat faiz oranlarını düşürdü. 750 bin TL’nin 32 günlük getirisi ve en yüksek faiz veren bankalar açıklandı. İşte güncel mevduat faiz oranları ve detaylar…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 50’den yüzde 47,5’e indirdi.
Bu kararın ardından bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi.
Peki bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarıyla 750 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Geçtiğimiz yılın son haftasında yüzde 55-56 seviyelerinde olan en yüksek mevduat faiz oranları, yeni yılın ikinci haftasında 2-3 puanlık bir düşüş yaşadı.
Yüzde 50 ve üzerinde faiz oranı sunan banka sayısı azaldı.
Mevduat faiz oranlarında düşüş sürerken, 750 bin TL’nin 32 günlük getirisi ve en yüksek faiz oranı sunan bankalar merak ediliyor.
İşte güncel mevduat faiz oranları ve detaylar…
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 53
Vade Sonu Tutar: 781 bin 364 TL
Net Kazanç: 31 bin 364 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 46,5
Vade Sonu Tutar: 777 bin 518 TL
Net Kazanç: 27 bin 518 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 45,5
Vade Sonu Tutar: 776 bin 926 TL
Net Kazanç: 26 bin 926 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 44
Vade Sonu Tutar: 776 bin 038 TL
Net Kazanç: 26 bin 38 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Vade Sonu Tutar: 775 bin 151 TL
Net Kazanç: 25 bin 151 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 41
Vade Sonu Tutar: 774 bin 263 TL
Net Kazanç: 24 bin 263 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 51
Vade Sonu Tutar: 780 bin 181 TL
Net Kazanç: 30 bin 181 TL
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