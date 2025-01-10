Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi

TCMB’nin faiz indirim kararının ardından bankalar mevduat faiz oranlarını düşürdü. 750 bin TL’nin 32 günlük getirisi ve en yüksek faiz veren bankalar açıklandı. İşte güncel mevduat faiz oranları ve detaylar…

cumhuriyet.com.tr
10 Ocak 2025 Cuma, 17:03
Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 50’den yüzde 47,5’e indirdi. 

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Bu kararın ardından bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. 

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Peki bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarıyla 750 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Geçtiğimiz yılın son haftasında yüzde 55-56 seviyelerinde olan en yüksek mevduat faiz oranları, yeni yılın ikinci haftasında 2-3 puanlık bir düşüş yaşadı. 

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Yüzde 50 ve üzerinde faiz oranı sunan banka sayısı azaldı.

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi

Mevduat faiz oranlarında düşüş sürerken, 750 bin TL’nin 32 günlük getirisi ve en yüksek faiz oranı sunan bankalar merak ediliyor. 

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi

İşte güncel mevduat faiz oranları ve detaylar…

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 53

Vade Sonu Tutar: 781 bin 364 TL

Net Kazanç: 31 bin 364 TL

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46,5

Vade Sonu Tutar: 777 bin 518 TL

Net Kazanç: 27 bin 518 TL

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 45,5

Vade Sonu Tutar: 776 bin 926 TL

Net Kazanç: 26 bin 926 TL

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 44

Vade Sonu Tutar: 776 bin 038 TL

Net Kazanç: 26 bin 38 TL

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Vade Sonu Tutar: 775 bin 151 TL

Net Kazanç: 25 bin 151 TL

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 41

Vade Sonu Tutar: 774 bin 263 TL

Net Kazanç: 24 bin 263 TL

Mevduat faizlerinde sert düşüş! En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi

ING

Faiz Oranı: Yüzde 51

Vade Sonu Tutar: 780 bin 181 TL

Net Kazanç: 30 bin 181 TL

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