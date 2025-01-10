İşyerlerinde zorunlu hale geldi: Uygulamayana büyük ceza kesilecek!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 15:05

Güncelleme: 10.01.2025 - 15:05

Tüm işyerlerinde 1 Ocak 2025 itibarıyla çalışan sayısı ve işyerinin tehlike sınıfına bakılmaksızın iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi bulundurulması zorunlu hale geldi. Bu düzenleme, 12 yıl sonra Resmi Gazete'de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yürürlüğe girdi.

TEHLİKE SINIFINA GÖRE ZORUNLULUKLAR

Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurulması gerekecek. Bu durum, en küçük işletmeleri de kapsıyor. Tek bir çalışanı olan işyerlerinde dahi iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulunması şart.

CEZALAR YÜKSEK OLACAK

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmayan işyerleri, ciddi cezalara tabi olacak. Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 50'den az çalışanı olan işletmelerde ceza 92 bin 403 TL, 50'den fazla çalışanı olanlarda ise 138 bin 604 TL’ye kadar çıkabilecek.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ MAAŞLARI

İş güvenliği uzmanlarının maaşları, 2024 yılı için sırasıyla C sınıfı 28 bin TL, B sınıfı 40 bin TL ve A sınıfı 47 bin TL olarak belirlenmişken, işyeri hekimlerinin maaşları ise 2025 yılı itibarıyla 221 bin TL’ye kadar çıkacak.

KÜÇÜK ESNAFA EĞİTİMLE ÇÖZÜM

50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamak için eğitim alarak bu yükümlülüğü kendileri yürütebilecek. Bakanlık, küçük esnafı bu zorunluluklardan etkilememek için alternatif düzenlemeler üzerinde çalışıyor.