Binlerce emekli listede: Bu uyarıyı görenlerin emekli maaşı kesilecek!
Sahte sigorta tespiti sonrası maaşlar kesilecek mi? Prim iptali nasıl yapılacak? Geri ödeme talep edilecek mi? Yetersiz prim gün sayısı maaş kesintisine yol açacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sahte sigorta işlemleriyle emekli olanların maaşlarının kesileceğini duyurdu.
Yapılan denetimler sonucu binlerce emeklinin maaşlarının kesilme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
EMEKLİ MAAŞLARI GERİ ALINACAK
Sahte sigorta tespiti yapılan kişilerin bugüne kadar aldıkları emekli maaşlarının geri alınacağı ifade edildi.
SGK, bu kişilere tebligat göndererek maaş kesme işlemi başlattı.
E-DEVLET ÜZERİNDEN TAKİP EDİLEBİLECEK PRİM İPTALLERİ
e-Devlet hizmet dökümünde sahte sigortalılıkla ilgili yapılan iptaller dikkat çekerken, SGK, bu durumu kontrol etmeleri için emeklilere uyarıda bulundu.
İptal edilen primler, toplam prim gün sayısından düşülecek.
SAHTE SİGORTALILIKLA MÜCADELEYE YÖNELİK ADIMLAR
Sahte sigorta işlemleri hakkında alınan önlemler ve yaptırımlar şöyle sıralandı:
- Sahte sigorta günleri silinecek ve emeklilik iptal edilecek
- Geriye dönük alınan emekli maaşları yasal faiziyle geri istenecek
- Sağlık harcamaları da geri alınacak
- Sahte sigorta için ödenen paralar geri ödenmeyecek
PRİM GÜN SAYISININ YETERLİLİĞİ KONTROL EDİLECEK
e-Devlet'te prim iptaline uğrayan emeklilerin maaşları doğrudan kesilmeyecek, ancak iptal edilen primler toplam prim gün sayısından düşülecek.
Bu da emeklilik için gerekli gün sayısının yeterli olup olmadığının belirlenmesinde önemli olacak.
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