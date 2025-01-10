Binlerce emekli listede: Bu uyarıyı görenlerin emekli maaşı kesilecek!

E-DEVLET ÜZERİNDEN TAKİP EDİLEBİLECEK PRİM İPTALLERİ

e-Devlet hizmet dökümünde sahte sigortalılıkla ilgili yapılan iptaller dikkat çekerken, SGK, bu durumu kontrol etmeleri için emeklilere uyarıda bulundu.