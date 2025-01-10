Hükümet enflasyona ezdirdi: İşveren asgari ücrette orta yol arıyor!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 12:26

Güncelleme: 10.01.2025 - 12:26

Eleman.net tarafından yapılan bir anket işverenlerin asgari ücret artışından daha fazla zam yapmayı planladığını ortaya koydu. Katılımcıların yarısı çalışanların asgari ücret artışından daha fazla zam talep edeceğini belirtti. İşverenlerin yüzde 43’ü asgari ücret zammının üzerinde yani yüzde 30’dan daha fazla bir artış yapmayı düşündüklerini ifade etti.

ASGARI ÜCRET ZAMMI VE ÇALIŞAN BEKLENTİLERİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024 yılının sonunda, 2025 yılı için asgari ücreti belirlemek amacıyla 24 Aralık 2024 tarihinde bir toplantı yapmıştı. Bu toplantıda komisyon 2025 yılı için asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak belirlemişti. Eleman.net'in yaptığı ankete göre, işverenlerin yüzde 61’i, yeni asgari ücretten memnun olmadıklarını dile getirdi. Katılımcıların yüzde 64’ü 1-10 arasında asgari ücretli çalışana sahipken, yüzde 34’ü ise 10-30 arasında değişen sayıda çalışanına sahip olduklarını belirtti.

ENFLASYONA KARŞI DESTEK

Ayrıca işverenlerin yüzde 43’ü, çalışanlarına asgari ücret artışından daha fazla zam yapmayı planlarken, yüzde 32’si bu konuda olumsuz yanıt verdi. Yüzde 25’lik bir kesim ise henüz kararını vermedi. Öte yandan işverenlere yıl ortasında ikinci bir asgari ücret artışı olup olmayacağı sorulduğunda yüzde 67’si olumsuz yanıt verdi.

İŞVERENLERİN ENFLASYONA KARŞI ALACAĞI ÖNLEMLER

Anketin bir diğer sorusuna göre, işverenlerin üçte biri bu yıl çalışanlarına ikramiye vermeyi planlıyor. "Ücret zammı dışında çalışanlarınızı enflasyona karşı korumak için hangi uygulamaları devreye alacaksınız?" sorusuna ise işverenlerin yüzde 12’si mutfak desteği, yüzde 5’i kira yardımı ve yüzde 28’i ikramiye gibi yan haklar sunacaklarını belirtti. Ancak, yüzde 56’lık bir kesim henüz bir plan yapmadığını açıkladı.

"ÇALIŞANLARI ENFLASYONA KARŞI DESTEKLEMEK GEREKECEK"

Eleman.net CEO’su Levent Dicle, yaptığı değerlendirmede, bu yıl işveren ve çalışan arasındaki uyumun alım gücü tarafından belirleneceğini belirtti. Dicle, “Temel ihtiyaçlardaki artışlar, çalışanların daha fazla zam talep etmesine yol açacaktır. Zamma ulaşamayan çalışanlar ise iş değiştirmeyi tercih edebilir. Bu dönemde işverenlerin, çalışanlarını enflasyona karşı desteklemesi gerekecek” dedi.