Son dakika... Altı aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emekli zammı belli oldu

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2024 Çarşamba, 10:03
Son dakika... Altı aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emekli zammı belli oldu

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zam oranına çevrildi.

Son dakika... Altı aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emekli zammı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı.

Son dakika... Altı aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emekli zammı belli oldu

6 AYLIK FARK NETLEŞTİ

Böylece; memur, emekli, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu.

Son dakika... Altı aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emekli zammı belli oldu

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık oluşan enflasyonun tamamını fark olarak alacak. 

Son dakika... Altı aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emekli zammı belli oldu

TOPLU SÖZLEŞME FARKI NASIL YANSIYACAK?

Toplu sözleşme gereği memur ve emekliler ise yüzde 10 artışın yanı sıra enflasyonun yüzde 15’i aşan kısmı üzerinden de artış alacak.

Son dakika... Altı aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emekli zammı belli oldu

Ocak ayında yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, şubatta yüzde 4,53, mart ayında ise yüzde 3,16 olarak açıklandı.

Son dakika... Altı aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emekli zammı belli oldu

Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18 olurken mayıs ayında ise yüzde 3,37 olarak gerçekleşti. 

Son dakika... Altı aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emekli zammı belli oldu

TÜİK haziran ayı enflasyonunu ise yüzde 1,64 olarak açıkladı. Altı aylık enflasyon farkı da yüzde 24,73 olarak hesaplandı.

Son dakika... Altı aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emekli zammı belli oldu

Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 19,73 oranında zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına ise altı aylık farkın tamamı olan yüzde 24,73 yansıyacak. 

Son dakika... Altı aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emekli zammı belli oldu

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon tahmini ise yüzde 2,28 olarak gerçekleşmişti.

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