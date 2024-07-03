Son dakika... Altı aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emekli zammı belli oldu
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak zam oranına çevrildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı.
6 AYLIK FARK NETLEŞTİ
Böylece; memur, emekli, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu.
İşçi ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık oluşan enflasyonun tamamını fark olarak alacak.
TOPLU SÖZLEŞME FARKI NASIL YANSIYACAK?
Toplu sözleşme gereği memur ve emekliler ise yüzde 10 artışın yanı sıra enflasyonun yüzde 15’i aşan kısmı üzerinden de artış alacak.
Ocak ayında yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, şubatta yüzde 4,53, mart ayında ise yüzde 3,16 olarak açıklandı.
Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18 olurken mayıs ayında ise yüzde 3,37 olarak gerçekleşti.
TÜİK haziran ayı enflasyonunu ise yüzde 1,64 olarak açıkladı. Altı aylık enflasyon farkı da yüzde 24,73 olarak hesaplandı.
Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 19,73 oranında zam alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına ise altı aylık farkın tamamı olan yüzde 24,73 yansıyacak.
EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon tahmini ise yüzde 2,28 olarak gerçekleşmişti.
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