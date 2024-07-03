Saray'dan 'enflasyon' mesajı

Yayınlanma: 03.07.2024 - 11:55

Güncelleme: 03.07.2024 - 11:55

Enflasyon verilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'tek haneli enflasyon' için 2026'yı işaret etti.

Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yılmaz, enflasyonda düşüş döneminin başladığını belirterek, "TÜFE, haziran ayında piyasa beklentilerinin altında yüzde 1,64 oranında artmıştır. Aylık enflasyonun artış hızının yavaşlamasıyla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 3,8 puan azalarak yüzde 71,60 düzeyine gerilemiştir" dedi.

Verilere göre fiyatlardaki artış eğiliminin zayıfladığını ifade eden Yılmaz, "Çalışanından emeklisine, sanayicisinden çiftçisine toplumun her kesiminden vatandaşımızın ortak arzusu enflasyon probleminin çözülmesidir" diye konuştu.

"DEZENFLASYON SÜRECİNE GİRMİŞ BULUNUYORUZ"

Temel hedeflerinin enflasyonu asgari seviyeye düşürmek olduğunu vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyonda düşüşle ekonomide öngörülebilirlik sağlanacağı gibi gelir dağılımı da olumlu yönde gelişecektir. Bu hedef doğrultusunda enflasyonla mücadelede uyguladığımız para ve maliye politikaları sayesinde dezenflasyon sürecine girmiş bulunuyoruz. Yapısal reformlarla desteklediğimiz enflasyonla mücadele sürecinde büyüme, istihdam ve ihracat hedeflerimizi de gözetmeye devam edeceğiz. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomik program ve ortaya koyduğumuz güçlü siyasi iradeyle yılın ikinci yarısında enflasyondaki azalmanın hızlanarak sürmesini bekliyoruz. 2026 yılında ise enflasyon oranını tekrar tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz."