Son Dakika... TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı

Son dakika haberi... TÜİK haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 71,60, aylık yüzde 1,64 arttı. ENAG ise enflasyonu aylık yüzde 4,27 yıllık yüzde 113,08 hesapladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 10:01
Son Dakika... TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı
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