Milyonları ilgilendiriyor... Aziz Çelik 'Seçim sonrası olacaklar netleşmeye başladı' dedi, madde madde anlattı

'EMEKLİYE İYİLEŞTİRME SÖZ KONUSU DEĞİL'

3- Emekliye Temmuz 2024'ten önce her hangi bir iyileştirme yapılması söz konusu değil!

4- Temmuz 2024'te ise işçi ve esnaf emekli aylıkları yasa gereği 6 aylık resmi enflasyon (Ocak-Haziran) oranında artacak. Bu artışı "enflasyona karşı koruduk" diye sunacaklar.

5- Bir diğer tehlike 10 bin TL'ye tamamlanan en düşük aylık artmazsa emeklilerin önemli bir bölümü resmi enflasyon oranında bile zam alamayacak.

6- Memurlara Temmuz 2024'te toplu sözleşmedeki ucube hüküm nedeniyle enflasyonun yaklaşık 5 puan altında zam yapılacak. Aynı şey memur emeklileri için de söz konusu olacak. Hükümetin bu kaybı telafi etmesi pek olası görünmüyor.