Asgari ücretten daha pahalı olan en lüks 4 yiyecek

Yayınlanma: 28.03.2024 - 13:31

Güncelleme: 28.03.2024 - 13:33

Dünya genelinde birçok insan için günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan yiyecekler, farklı lezzetler ve fiyatlarla sunulmaktadır. Ancak bazı yiyecekler, sıradanın ötesine geçerek lüks kategorisine taşınır ve asgari ücretten daha yüksek bir fiyat etiketiyle satılırlar. İşte, dünyanın en lüks yiyecekleri....

Kobe Bifteği

Japonya'nın Kobe şehrinde üretilen ve dünyaca ünlü olan Kobe bifteği, özel beslenme ve bakım koşullarına tabi tutulan Wagyu sığırlarından elde edilir. Eşsiz lezzeti ve mükemmel dokusuyla tanınan bu biftek, asgari ücretin çok üzerinde bir fiyatla satılır.

1 Kg: Yaklaşık 5000 TL

Beyaz Alba Trüfü

İtalya'nın Alba bölgesinde yetişen beyaz trüf mantarı, dünyanın en lüks ve pahalı yiyeceklerinden biridir. Nadir bulunması ve eşsiz aromasıyla bilinen bu trüf, genellikle gramı binlerce dolara satılır.

1 Kg: Yaklaşık 23000 - 27000 TL

Beluga İran Havyarı

İran'da yetiştirilen ve dünyanın en değerli havyarları arasında yer alan Beluga havyarı, lüks restoranlarda ve özel davetlerde sıkça tüketilir. Olağanüstü tuzlu ve kremsi tadıyla tanınan bu havyar, kilogramı binlerce dolara satılır.

100 gram: 17500 TL

Yubari Kavunu

Japonya'nın Yubari şehrinde yetiştirilen Yubari kavunu, dünyanın en pahalı meyvelerinden biridir. Mükemmel tat profili ve tatlı aromasıyla bilinen bu kavunlar, tek başlarına bir servet değerindedir.

1 Kg: Yaklaşık 27000 Amerikan Doları

Kopi Luwak Kahvesi

Kopi Luwak Kahvesi yalnızca Filipinler, Endonezya ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu birkaç ülkede üretilmektedir. Açık ara dünyadaki en yüksek fiyatlı kahvedir ve maliyeti kg başına 250 dolardan 1200 dolara kadar değişebilir! Fiyatlandırılmasının ardındaki mantık, işlenme şeklidir. Bu kesinlikle içmek isteyeceğim bir kahve, değil mi?