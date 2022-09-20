Mir sistemi nedir? Hangi bankalar Mir sistemini askıya aldı?

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2022 Salı, 10:36
<p>ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin (OFAC) geçen hafta Rus ödeme sistemi Mir’in kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulamaya hazır olduğunu duyurmasının ardından bazı bankalar Mir sistemini askıya aldı. <strong>Peki, Mir sistemi nedir? Hangi bankalar Mir sistemini askıya aldı?</strong></p>

ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin (OFAC) geçen hafta Rus ödeme sistemi Mir’in kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulamaya hazır olduğunu duyurmasının ardından bazı bankalar Mir sistemini askıya aldı. Peki, Mir sistemi nedir? Hangi bankalar Mir sistemini askıya aldı?

<h3>Mir sistemi nedir? </h3> <p>Mir, Rusya Merkez Bankası tarafından 1 Mayıs 2017'de kabul edilen yasa ile kurulan bir ulusal ödeme sistemidir. Sistem, Rusya Ulusal Kart Ödeme Sistemi tarafından işletilmektedir. Sistem, 2016 yılında, birkaç Rus bankasının ABD merkezli Visa ve MasterCard tarafından onlara uygulanan yaptırımlar nedeniyle hizmetleri reddedilmesinin ardından potansiyel elektronik ödeme bloklarının üstesinden gelmenin bir yolu olarak tasarlandı. Mir sisteminde çalışan ilk kartlar Aralık 2015'te piyasaya sürüldü. Rusya'nın önde gelen bankası Sberbank tarafından da Ekim 2016'da kullanılmaya başlandı. 2016 yılı sonunda 64 banka tarafından 1.76 milyon Mir kartı çıkarıldı ve Kasım 2019'a kadar bu sayı 69.8 milyona yükseldi.</p> <p>Mir ödeme sisteminin kullanımı, Türkiye'yi ziyaret eden Rus turistler arasında oldukça yaygın.</p>

Mir sistemi nedir? 

Mir, Rusya Merkez Bankası tarafından 1 Mayıs 2017'de kabul edilen yasa ile kurulan bir ulusal ödeme sistemidir. Sistem, Rusya Ulusal Kart Ödeme Sistemi tarafından işletilmektedir. Sistem, 2016 yılında, birkaç Rus bankasının ABD merkezli Visa ve MasterCard tarafından onlara uygulanan yaptırımlar nedeniyle hizmetleri reddedilmesinin ardından potansiyel elektronik ödeme bloklarının üstesinden gelmenin bir yolu olarak tasarlandı. Mir sisteminde çalışan ilk kartlar Aralık 2015'te piyasaya sürüldü. Rusya'nın önde gelen bankası Sberbank tarafından da Ekim 2016'da kullanılmaya başlandı. 2016 yılı sonunda 64 banka tarafından 1.76 milyon Mir kartı çıkarıldı ve Kasım 2019'a kadar bu sayı 69.8 milyona yükseldi.

Mir ödeme sisteminin kullanımı, Türkiye'yi ziyaret eden Rus turistler arasında oldukça yaygın.

<h3>Mir hangi ülkelerde hizmet veriyor?</h3> <p>Mir sistemi; Rusya, Türkiye, Özbekistan, Tacikistan, Abhazya, Güney Osetya, Ermenistan, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Vietnam, BAE, Kore Cumhuriyeti, Küba, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İran, İsrail, Çin'de hizmet veriyor.</p>

Mir hangi ülkelerde hizmet veriyor?

Mir sistemi; Rusya, Türkiye, Özbekistan, Tacikistan, Abhazya, Güney Osetya, Ermenistan, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Vietnam, BAE, Kore Cumhuriyeti, Küba, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İran, İsrail, Çin'de hizmet veriyor.

<h3>Hangi bankalar Mir sistemini askıya aldı?</h3> <p>ABD’nin Rusya’nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına almasının ardından bazı bankalar Mir sistemini askıya aldıklarını duyurdu. İş Bankası ve Denizbank Mir sistemini askıya aldıklarını açıkladı.</p> <p>Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası gibi devlet bankaları sistemi kullanmaya devam ediyor.</p>

Hangi bankalar Mir sistemini askıya aldı?

ABD’nin Rusya’nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına almasının ardından bazı bankalar Mir sistemini askıya aldıklarını duyurdu. İş Bankası ve Denizbank Mir sistemini askıya aldıklarını açıkladı.

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası gibi devlet bankaları sistemi kullanmaya devam ediyor.

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