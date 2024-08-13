Özel okullar UKOME kararını dinlemiyor! Servis ücretlerine fahiş zam

Ücretlerin servis esnafına yansımadığını da dile getiren Sinar, "Özel okul sahipleri ve tur firmaları meslektaşlarımızı içeri sokmuyor. Dolayısıyla öğrenci velisi okulun içine giremeyince endişe ediyor. Okulun dışından bindiği için güvenlik sorunu ortaya çıkıyor ve biz o rekabetçi ortamı sağlayamıyoruz" diye konuştu.