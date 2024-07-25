Samsun Şoförler ve Otomobilciler Şoförler Odası zam talebini UKOME'ye iletti

Samsun Şoförler ve Otomobilciler Odası, yüzde 40-50 oranındaki zam taleplerini Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezine (UKOME) iletti.

AA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 16:39
Samsun Şoförler ve Otomobilciler Şoförler Odası zam talebini UKOME'ye iletti
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Türkiye'de bazı illerde toplu taşıma araçlarının kullanımının fiyat tarifesi güncellendi. 

Samsun'da da şoför esnafı zam taleplerini UKOME'ye iletti. 

Samsun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yusuf Saim Erkan, artan maliyetler dolayısıyla yüzde 40-50 oranında zam taleplerinin olduğunu, kararın UKOME'de görüşüleceğini ve önümüzdeki hafta içi yapılacak toplantıda karara bağlanacağını açıkladı. 

Samsun'da toplu taşıma ücretlerine en son Şubat ayında yüzde 30 zam yapılmıştı. 


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