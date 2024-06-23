Patronlar kararını verdi! Özel sektör 'ara zam' yapacak mı?
Yılın ilk yarından enflasyon artmaya devam ederken gözler ücretlerde yaşanan kaybın telafi edilip edilmeyeceğine çevrildi.
Yüksek enflasyonun en çok vurduğu kesim olan ücretli çalışanların umudu temmuz ayında maaşlara ara zam yapılmasıydı ancak durum pek iç açıcı değil.
Ücretler eriyor, alım gücü düşüyor, geçim derdi çalışma motivasyonunu yok ediyor.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, hükümet asgari ücrete ara zamma sıcak bakmazken, özel sektör ise zam konusunda ikiye bölündü.
Buna göre, her üç şirketten sadece biri ara zam yapmayı düşünüyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,4; yıllık bazda yüzde 75,5 oranında artış kaydetti.
Verilere göre ilk beş aylık enflasyon 22,72 olarak gerçekleşti.
Beş aylık enflasyon İTO hesaplamasına göre yüzde 25,4; Türk-iş hesaplamasına göre ise yüzde 31,4 düzeyinde bulunuyor.
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