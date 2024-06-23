Patronlar kararını verdi! Özel sektör 'ara zam' yapacak mı?

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2024 Pazar, 16:08
Patronlar kararını verdi! Özel sektör 'ara zam' yapacak mı?

Yılın ilk yarından enflasyon artmaya devam ederken gözler ücretlerde yaşanan kaybın telafi edilip edilmeyeceğine çevrildi.

Patronlar kararını verdi! Özel sektör 'ara zam' yapacak mı?

Yüksek enflasyonun en çok vurduğu kesim olan ücretli çalışanların umudu temmuz ayında maaşlara ara zam yapılmasıydı ancak durum pek iç açıcı değil. 

Patronlar kararını verdi! Özel sektör 'ara zam' yapacak mı?

Ücretler eriyor, alım gücü düşüyor, geçim derdi çalışma motivasyonunu yok ediyor.

Patronlar kararını verdi! Özel sektör 'ara zam' yapacak mı?

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, hükümet asgari ücrete ara zamma sıcak bakmazken, özel sektör ise zam konusunda ikiye bölündü.

Patronlar kararını verdi! Özel sektör 'ara zam' yapacak mı?

Buna göre, her üç şirketten sadece biri ara zam yapmayı düşünüyor.

Patronlar kararını verdi! Özel sektör 'ara zam' yapacak mı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,4; yıllık bazda yüzde 75,5 oranında artış kaydetti. 

Patronlar kararını verdi! Özel sektör 'ara zam' yapacak mı?

Verilere göre ilk beş aylık enflasyon 22,72 olarak gerçekleşti. 

Patronlar kararını verdi! Özel sektör 'ara zam' yapacak mı?

Beş aylık enflasyon İTO hesaplamasına göre yüzde 25,4; Türk-iş hesaplamasına göre ise yüzde 31,4 düzeyinde bulunuyor. 

ara zam Özel sektör

En Çok Okunan Haberler