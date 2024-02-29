Piyasalarda gözler pazartesine çevrildi: İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

Enflasyon rakamları için geri sayım sürüyor. Enflasyon oranı rakamları, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere pek çok kalemi doğrudan etkiliyor.

TÜİK ve ENAG enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak hafta sonuna denk gelen günlerde bir sonraki pazartesi günü açıklanıyor.