TÜİK açıkladı: Hizmet üretici enflasyonu ocakta arttı

TÜİK verilerine göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ocakta yıllık bazda yüzde 80,68, aylık yüzde 15,25 arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 10:17
TÜİK açıkladı: Hizmet üretici enflasyonu ocakta arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Ocak'a ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksini (H-ÜFE) açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,25 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 76,47 artış gösterdi.

EN ÇOK ARTIŞ İDARİ VE DESTEK HİZMETLERİNDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 72,85 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 87,70 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 86,91 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 74,45 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 91,02 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 92,44 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 13,25 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 11,70 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 15,79 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 16,33 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 22,18 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 20,32 artış gerçekleşti.


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