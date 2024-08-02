SGK ödeme tarihini açıkladı! Hangi emekli ne kadar maaş farkı alacak?

Yılmaz, "Yaklaşık olarak 3 milyon 780 bin kişiyi etkileyen özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklisini etkileyen bir düzenleme yapılıyor. Buradaki düzenleme doğrultusunda emekliler çok basit bir hesaplama yöntemiyle hesaplarını yapabilecek. Siz eğer temmuz ayında yani şu an içinde bulunduğumuz ay itibariyle emekli maaşınız 10 bin TL yattı ise ağustos ayına ek ödeme ya da ağustos maaşlarına ilave şekilde yatırılacaktır" diye konuştu.