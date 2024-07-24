SGK uzmanı kötü haberi verdi! İktidarın emeklilik sistemi planı

Böylece en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira aylık alan yaklaşık 1,7 milyon emekli, temmuz ayında 'sıfır zam' ile karşılaştı. İktidar tarafından ise en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarıldı.