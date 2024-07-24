SGK uzmanı kötü haberi verdi! İktidarın emeklilik sistemi planı
SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 24,73'lük zam ile karşı karşıya kaldı.
Kök aylığı 7 bin 829 lira ve altında olanların maaşına zam yansımazken kök aylığı 7 bin 829 lira üzerinde olan emeklilerin ise maaşına kısmi zam yansıdı.
Böylece en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira aylık alan yaklaşık 1,7 milyon emekli, temmuz ayında 'sıfır zam' ile karşılaştı. İktidar tarafından ise en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarıldı.
"SADAKA DEVLETİ OLACAĞIZ"
Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Ali Tezel ise milyonlarca emekliyi ilgilendiren kötü haberi paylaştı.
Orta Vadeli Program'a göre, AKP ekonomi yönetimi tarafından yeni emeklilik sistemi için adım atılacağını vurgulayan Tezel, emeklilik yaşının artırılacağını ve aylık bağlama oranının değişeceğini ifade etti.
Halk TV'de yer alan habere göre, 2008 sonrası uygulanan aylık bağlama oranının daha da düşürüleceğini vurgulayan SGK Uzmanı Ali Tezel, şunları kaydetti:
"Emekli aylık bağlama oranı da 2008 yılında yüzde 70’den yüzde 28’e düşürüldü. Sanırım onu da yüzde 15’e düşürecekler. Artık sosyal devlet değil, sadaka devleti olacağız."
AYLIK BAĞLANMA ORANI NEDİR?
Bu oran emekli aylığının hesaplanmasına dair bir orandır. Emeklilerin alacağı aylığın belirlenmesinde aylık kazancın ne kadarının kazanç olacağı bu oranla belli olur.
1999'dan önceki sistemde 25 yıl sigortalılık süresine yüzde 76, 3600 gün için ise yüzde 70 olarak uygulanmaktaydı. 2008 yılında bu oran yüzde 28'e kadar düştü.
Bu düşüşle beraber maaş miktarları da düşmeye başladı.
Bunun çözümü için ise intibak yasası denen bir süreç işletildi. Bu yasa ile farklılıkların ortadan kalkması hedefleniyor.
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