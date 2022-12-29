SGK'den kullanıcılara yeni hizmet: EYT sonrası ne kadar maaş alırım? İlk maaş ne zaman bağlanacak?
EYT düzenlemesinin ayrıntıları açıklandı. 1999 öncesi sigortalı olan yurttaşlar için yaş sınırı kaldırıldı.
Uzun süren çalışma hayatının ardından emeklilik hayali kuran ve emekli olmayı bekleyen kişiler sıklıkla emekli maaşı hesaplama sorgulaması yapıyor.
Emekli olunca ne kadar maaş alacaklarını araştıran kişiler ise SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli maaşı hesaplama robotu' sayesinde şimdiden emekli maaşlarını görüntüleyebiliyor. İşte ayrıntılar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' uygulamasını erişime açtı. Yeni uygulamayla birlikte emekli olunduğu zaman alınacak maaş miktarı kolayca görüntülenebiliyor.
İşte SGK emekli maaşı hesaplama robotu;
EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.
EMEKLİ OLURSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?
SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.
4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor;
T.C Kimlik numarası,
SSK Sicil Numarası,
Baba adı,
Nüfus il,
Doğum tarihi bilgileri.
'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.
4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.
4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor:
Doğum tarihi,
Cinsiyet,
4A çalışma süresi
Başlangıç ve bitiş tarihi.
Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.
İlk emekli aylığı ne zaman ödenecek?
EYT ile ilgili yasa teklifi önce TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda, ardından da Genel Kurul’da görüşülerek yasalaşacak.
Teklifte tartışmalı düzenlemelerin olmaması halinde iktidar ve muhalefetin işbirliği ile kısa süre içinde görüşmelerin tamamlanıp yasalaşması bekleniyor.
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