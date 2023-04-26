Shanghai Uluslararası Otomobil Fuarı'nda en son model araçlar sergileniyor
2023 Auto Shanghai olarak da bilinen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı, ülkenin Kovid-19'a yönelik müdahalesini optimize etmesinden bu yana Çin'de düzenlenen ilk A sınıfı uluslararası otomobil fuarı oldu. 13 kapalı sergi salonuna sahip fuar 360.000 metrekareden fazla alan kaplıyor.
- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda sergilenen bir Lamborghini Revuelto süper spor otomobile bakan insanlar.
- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda Çinli otomobil üreticisi Great Wall Motors'a (GWM) bağlı bir marka olan Ora'nın sergi alanını ziyaret eden insanlar.
- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda sergilenen BMW konsept otomobiline bakan insanlar.
- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda sergilenen Hycan ATELIER konsept otomobili.
- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda sergilenen Hongqi E001 elektrikli otomobili.
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