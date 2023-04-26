Shanghai Uluslararası Otomobil Fuarı'nda en son model araçlar sergileniyor

2023 Auto Shanghai olarak da bilinen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı, ülkenin Kovid-19'a yönelik müdahalesini optimize etmesinden bu yana Çin'de düzenlenen ilk A sınıfı uluslararası otomobil fuarı oldu. 13 kapalı sergi salonuna sahip fuar 360.000 metrekareden fazla alan kaplıyor.

- Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda sergilenen bir Lamborghini Revuelto süper spor otomobile bakan insanlar.