Otomobil pazarında seçim belirsizliği

Yayınlanma: 24.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.04.2023 - 03:00

Yüksek enflasyona karşılık mevduat faizlerinin düşük olması ve döviz fiyatlarının baskılanması gibi nedenlerden dolayı yatırım aracı haline gelen otomobillere olan talep azalmadan devam ediyor. 0 km otomobil pazarında yılın ilk 3 ayında tarihi satış rekorları kırılırken arz hâlâ talebe yetişemiyor ve bazı otomobillerde yılsonuna kadar sıra oluşmuş durumda.

Sektör yetkilileri, yılın ilk 3 ayında baskılanan döviz fiyatlarının etkisiyle fiyat artışları yüzde 10 civarında gerçekleşen 0 km otomobillere olan talebin devam etmesi durumunda 900 bin-1 milyon adetlik satışlara ulaşılabileceğini söylüyor. Bu noktada seçim sonrasında döviz fiyatlarının hangi seviyeye çıkacağı da önemli rol oynuyor. Eğer döviz fiyatları artarsa, ki birçok ekonomistin görüşü bu yönde, otomobil fiyatları da hızla artacağı için pazarda bir yavaşlama söz konusu olabilir.

(Hüsamettin Yalçın)



‘FİYATLAR DAHA DA ARTABİLİR’

Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, markaların online satış yöntemine geçmesiyle birlikte 0 km otomobillerde fiyat standardizasyonu sağlanabileceğini, fırsatçılığın bir miktar engellenebileceğini ve bu durumun ikinci ele olumlu yansıyacağını açıkladı. Dövizdeki nisbeten stabil durum nedeniyle ilk 3 ayda 0 km otomobil fiyatlarındaki artışın yüzde 10 ile sınırlı kaldığını söyleyen Yalçın, ikinci eldeki yüksek talep nedeniyle fiyatların yüzde 24 düzeyine kadar attığına dikkat çekti. Yalçın, ne 0 km’de ne de ikinci elde fiyatların gerilemeyeceğini, pazarın seçime endekslendiğini, bu yüzden de seçime kadar ikinci el fiyatlarının artmaya devam edebileceğini vurguladı.

(Muhammed Ali Karakaş)



Yılın ilk 2 ayında yüzde 69 oranında artan ikinci el otomobil satışlarında seçim belirsizliğini de fiyatların artmasına neden olduğuna dikkat çeken Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş ise “Fiyatlardaki artış; seçim belirsizliği, yaz aylarının yaklaşması, bayram gibi etkenlerle devam ediyor; ilk 3 ayda artış yüzde 15 seviyesinde. İkinci el araç pazarı gelişime açık ancak tüketicinin önünde kredi engeli var. İkinci el araç satışlarında grafiklere bakıldığında 2015 yılında satılan her sıfır kilometre araç başına 5.6 araç düşerken 2022’de 11’e ulaştığını görüyoruz. Bu yılın sonuna kadar 7.5 milyonluk ikinci el araç, 900 binlik sıfır kilometre araç satışı öngörüsünü paylaşabiliriz. Seçimin ardından yaz aylarına kadar olan süreçte fiyatların yüzde 20 kadar artışıyla karşılaşabiliriz. Zira tüketici seçim sonrasında kurun yüzde 15 artacağını düşünüyor ve ÖTV vaatleri de etkisiz kalıyor. Enflasyon, kur ve faiz üçgeninin seyri fiyatları da etkileyecek” açıklamasını yaptı.

‘TÜKETİCİYE KREDİ ÇIKMIYOR’

Alım gücünün geçtiğimiz yıllara oranla daha düşük olduğu 2023 yılında tüketicilerin en çok 300 ile 500 bin TL aralığındaki araçlara ilgi gösterdiğini söyleyen Karakaş, “Sıfır kilometreye eşdeğer, düşük kilometreli, 1-2 yaşındaki otomobiller de tüketicilerin tercih nedeni oluyor. Ancak tüketicinin önünde kredi konusunda engeller var, vadeler düşük, faizler yüksek, kasko değer listesiyle aracın piyasa değeri örtüşmeyebiliyor” diyor.

(Okan Erdem)



Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem de tüketicilerin yaşadığı en büyük problemin kredi olduğunu ve satışlara ciddi bir etki yarattığını belirtti. Ekonomideki enflasyonist ortam nedeniyle ikinci el otomobil satın alma motivasyonunun her geçen gün artan fiyatlara karşı yüksek seviyede seyrettiğini belirten Erdem, “Satışa sunduğumuz araçlara ilgi yüksek, ancak birçok tüketiciye kredi çıkmıyor. Yüksek faiz oranları ve düşük vade ise tüketicinin önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Finansman çözümü yaratabilen kurumun kazandığı bir sürecin içindeyiz” dedi.