Sıfır otomobil fiyatlarına zam geldi: Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Bütün temel tüketim ve ihtiyaç maddelerine tepeden tırnağa zam gelmeye devam ederken otomotiv sektöründe sorunlar katlanarak büyüyor.

Sıfır araba fiyatları cep yakarken artan döviz kurlarından sonra fiyat listelerinde güncellemeye gidildi.

Türkiye’de otomobil üretiminde 2021’de yüzde 5 olan enerji maliyeti, elektrik ve doğalgaza gelen son zamlarla yüzde 15’e kadar çıktı.

3 Ekim 2022 Pazartesi günü itibarıyla Toyota Corolla, Honda Civic, Honda City, VW Caddy, Kia Stonic, Opel Mokka, Dacia Sandero ve Dacia Duster modelleri çeşitli oranlarda zamlandı.

Otomotiv sektörünü yakından takip eden gazetecilerden Emre Özpeynirci duyurdu.Toyota Corolla fiyatı 572 bin 250 TL, Honda Civic fiyatı 771 bin 800 TL, Opel Mokka fiyatı 794 bin 900 TL, Dacia Sandero fiyatı 479 bin TL, Dacia Duster fiyatı 517 bin TL’den başlıyor.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 700 bin TL'nin altındaki modellerden bazıları...