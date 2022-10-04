Sıfır otomobil fiyatlarına zam geldi: Türkiye'de 2022 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2022 Salı, 11:59
<p>Bütün temel tüketim ve ihtiyaç maddelerine tepeden tırnağa zam gelmeye devam ederken otomotiv sektöründe sorunlar katlanarak büyüyor.</p> <p>Sıfır araba fiyatları cep yakarken artan döviz kurlarından sonra fiyat listelerinde güncellemeye gidildi. </p> <p>Türkiye’de otomobil üretiminde 2021’de yüzde 5 olan enerji maliyeti, elektrik ve doğalgaza gelen son zamlarla yüzde 15’e kadar çıktı.</p> <p>3 Ekim 2022 Pazartesi günü itibarıyla <strong>Toyota Corolla, Honda Civic, Honda City, VW Caddy, Kia Stonic, Opel Mokka, Dacia Sandero ve Dacia Duster</strong> modelleri çeşitli oranlarda zamlandı.</p> <p>Otomotiv sektörünü yakından takip eden gazetecilerden Emre Özpeynirci duyurdu.<strong>Toyota Corolla fiyatı 572 bin 250 TL, Honda Civic fiyatı 771 bin 800 TL, Opel Mokka fiyatı 794 bin 900 TL, Dacia Sandero fiyatı 479 bin TL, Dacia Duster fiyatı 517 bin TL’den</strong> başlıyor.</p> <p>İşte Türkiye'de satış yapan markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 700 bin TL'nin altındaki modellerden bazıları...</p>

Bütün temel tüketim ve ihtiyaç maddelerine tepeden tırnağa zam gelmeye devam ederken otomotiv sektöründe sorunlar katlanarak büyüyor.

Sıfır araba fiyatları cep yakarken artan döviz kurlarından sonra fiyat listelerinde güncellemeye gidildi. 

Türkiye’de otomobil üretiminde 2021’de yüzde 5 olan enerji maliyeti, elektrik ve doğalgaza gelen son zamlarla yüzde 15’e kadar çıktı.

3 Ekim 2022 Pazartesi günü itibarıyla Toyota Corolla, Honda Civic, Honda City, VW Caddy, Kia Stonic, Opel Mokka, Dacia Sandero ve Dacia Duster modelleri çeşitli oranlarda zamlandı.

Otomotiv sektörünü yakından takip eden gazetecilerden Emre Özpeynirci duyurdu.Toyota Corolla fiyatı 572 bin 250 TL, Honda Civic fiyatı 771 bin 800 TL, Opel Mokka fiyatı 794 bin 900 TL, Dacia Sandero fiyatı 479 bin TL, Dacia Duster fiyatı 517 bin TL’den başlıyor.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 700 bin TL'nin altındaki modellerden bazıları...

<p><strong>VOLKSWAGEN </strong></p> <p>Polo 1.0 80 PS Manuel Impression - 490,000 TL</p> <p>Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 528,600 TL</p> <p>Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 570,700 TL </p> <p>Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 671,500 TL</p> <p>Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life - 594,800 TL</p> <p>T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life - 683,600 TL</p> <p>Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 644,300 TL</p> <p>Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 599,900 TL</p>

VOLKSWAGEN 

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression - 490,000 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 528,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 570,700 TL 

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 671,500 TL

Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life - 594,800 TL

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life - 683,600 TL

Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 644,300 TL

Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 599,900 TL

<p><strong>SEAT</strong></p> <p>IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style: Liste fiyatı: 450.000 TL</p> <p>1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: Liste fiyatı 550.000 TL</p> <p>1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 650.000 TL</p> <p>LEON 1.0 TSI 110 HP Style: Fiyatı 690.000 TL</p> <p>ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: Fiyatı 615.000 TL</p> <p>1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience: Fiyatı 665.000 TL</p> <p>1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR: Fiyatı 665.000 TL</p>

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style: Liste fiyatı: 450.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: Liste fiyatı 550.000 TL

1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 650.000 TL

LEON 1.0 TSI 110 HP Style: Fiyatı 690.000 TL

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: Fiyatı 615.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience: Fiyatı 665.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR: Fiyatı 665.000 TL

<p><strong>SKODA</strong></p> <p>Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 479.010 TL</p> <p>1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 514.510 TL</p> <p>1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 564.510 TL</p> <p>1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium - 624.510 TL</p> <p>Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort: Liste Fiyatı 620.010 TL</p> <p>1.0 TSI 110 PS DSG Elite: Fiyatı 655.010 TL</p> <p>KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite: Fiyatı 700.010 TL</p>

SKODA

Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 479.010 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 514.510 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 564.510 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium - 624.510 TL

Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort: Liste Fiyatı 620.010 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite: Fiyatı 655.010 TL

KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite: Fiyatı 700.010 TL

<p><strong>CİTROEN </strong></p> <p>C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&amp;S 5 İleri Manuel: Fiyatı 474.000 TL</p> <p>1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold: Fiyatı 548.000 TL</p> <p>1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine Business - 563.000 TL</p> <p>1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 579.000 TL</p> <p>C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&amp;S EAT6 Tam Otomatik Fiyatı: 624.000 TL</p> <p>1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 664.000 TL</p> <p>C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&amp;S 6 İleri Manuel Fiyatı: 514.000 TL</p> <p>1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold - 526.000 TL</p> <p>CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Fiyatı: 634.000 TL</p>

CİTROEN 

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel: Fiyatı 474.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold: Fiyatı 548.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine Business - 563.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 579.000 TL

C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Fiyatı: 624.000 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 664.000 TL

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Fiyatı: 514.000 TL

1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold - 526.000 TL

CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Fiyatı: 634.000 TL

<p><strong>DACİA</strong></p> <p>Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Fiyatı: 467.900 TL</p> <p>SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo 90 bg Fiyatı: 458.000 TL</p> <p>Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg Fiyatı: 472.000 TL</p> <p>Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 508.900 TL</p> <p>Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 489.000 TL</p> <p>Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 511.900  TL</p> <p>Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4x2 532.900  TL</p> <p>Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 564.900 TL</p> <p>Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 557.900 TL</p> <p>Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 - 562.900 TL</p> <p>Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 - 649.900 TL</p> <p>Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 608.900 TL</p>

DACİA

Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Fiyatı: 467.900 TL

SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo 90 bg Fiyatı: 458.000 TL

Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg Fiyatı: 472.000 TL

Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 508.900 TL

Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 489.000 TL

Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 511.900  TL

Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4x2 532.900  TL

Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 564.900 TL

Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 557.900 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 - 562.900 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 - 649.900 TL

Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 608.900 TL

<p><strong>FIAT</strong></p> <p>EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP  Benzinli Fiyatı: 399.900 TL</p> <p>1.4 Fire 95 HP Easy Plus Paketli Manuel Benzinli - 437.600 TL</p> <p>1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 539.900 TL</p> <p>1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel - 599.900 TL</p> <p>1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik  - 656.900 TL</p> <p>1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 456.900 TL</p> <p>1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 654.900 TL </p> <p>1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 681.900 TL</p> <p>1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 491.900 TL</p> <p>1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 669.900 TL</p> <p>EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli Fiyatı: 446.900 TL</p> <p>1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 543.900 TL</p> <p>1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 619.900 TL</p> <p>1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin 472.900 TL</p> <p>1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 568.900 TL</p>

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP  Benzinli Fiyatı: 399.900 TL

1.4 Fire 95 HP Easy Plus Paketli Manuel Benzinli - 437.600 TL

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 539.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel - 599.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik  - 656.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 456.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 654.900 TL 

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 681.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 491.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 669.900 TL

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli Fiyatı: 446.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 543.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 619.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin 472.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 568.900 TL

<p><strong>FIAT</strong></p> <p>1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 644.900 TL</p> <p>Egea Station Wagon 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel Fiyatı: 558.900 TL</p> <p>1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 659.900 TL</p> <p>Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli Fiyatı: 459.900 TL</p> <p>1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 558.900 TL</p> <p>1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 631.900 TL</p> <p>1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli - 688.900 TL</p> <p>1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 486.900 TL</p> <p>1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel - 601.900 TL</p> <p>1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel  - 677.900 TL</p> <p>1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli- 521.900 TL</p> <p>1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 691.900 TL</p> <p>Egea Cross Wagon 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 666.900 TL</p> <p>1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 577.900 TL</p> <p>PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli Fiyatı: 464.900 TL</p> <p>1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 479.900 TL</p> <p>0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 553.900 TL</p> <p>0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 569.900 TL</p> <p>500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli Fiyatı: 641.900 TL</p> <p>1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli - 660.900 TL</p>

FIAT

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 644.900 TL

Egea Station Wagon 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel Fiyatı: 558.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 659.900 TL

Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli Fiyatı: 459.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 558.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 631.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli - 688.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 486.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel - 601.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel  - 677.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli- 521.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 691.900 TL

Egea Cross Wagon 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 666.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 577.900 TL

PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli Fiyatı: 464.900 TL

1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 479.900 TL

0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 553.900 TL

0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 569.900 TL

500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli Fiyatı: 641.900 TL

1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli - 660.900 TL

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