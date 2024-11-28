Sürücüler dikkat: Zorunluluğa son iki gün! Taktırmayana ceza yağacak...

SÜRÜCÜLERİN UYARILARI

Sürücülerden Hayati Keskin, gizli buzlanma riskine dikkat çekerek, “Kış lastiği olmayan araçların kazalara sebep olduğunu görüyoruz. Vatandaşlar son günü beklemeden lastiklerini değiştirmeli” dedi. Faruk Koparan ise lastik değişiminin hem kendi güvenliği hem de diğer sürücüler için önemli olduğunu vurgulayarak, “Yıllardır düzenli olarak kış ve yaz lastiği kullanıyorum. Herkes bu önlemi almalı” ifadelerini kullandı.

Kış lastiği uygulamasıyla kış şartlarında sürüş güvenliğinin artırılması ve olası kazaların önlenmesi hedefleniyor. 1 Aralık’tan itibaren denetimlerin sıkılaşacağı bildirildi.