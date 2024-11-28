Sürücüler dikkat: Zorunluluğa son iki gün! Taktırmayana ceza yağacak...
Zorunlu kış lastiği uygulaması ticari araçlar için 1 Aralık’ta başlayacak. Uygulama, 1 Nisan’a kadar sürecek ve kurallara uymayan ticari araç sahiplerine ceza kesilecek. Peki, kesilecek ceza ne kadar? İşte ayrıntılar...
Zorunlu kış lastiği uygulaması ticari araçlar için 1 Aralık’ta başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlemelerine göre, kış lastiği taktırmayan ticari araçlar hem ceza alacak hem de yola devam edemeyecek. Özel otomobiller için kış lastiği zorunlu olmasa da uzmanlar, güvenlik açısından bu lastiklerin kullanılmasını tavsiye ediyor.
SERVİSLERDE YOĞUNLUK ARTIYOR
Ankara’da lastik değişim hizmeti veren Arif Yiğit, talebin arttığını ve servislerin dolu olduğunu belirterek, “Günde 80-100 aracın lastik değişimini yapıyoruz. Kış lastikleri, zorlu zeminlerde fren performansını artırıyor. Vatandaşlara kaliteli lastik tercih etmelerini öneriyoruz” dedi.
LASTİK DEĞİŞİM ÜCRETLERİ
Lastik değişim maliyetleri, jant büyüklüğüne göre farklılık gösteriyor. 13-14 inç jantlı araçlar için 600 lira, 20-21 inç jantlı araçlar için ise 1250 liraya kadar çıkabiliyor. Ayrıca, lastik saklama hizmeti sunan işletmeler de bu hizmet için değişim fiyatına yakın ücret talep ediyor.
KIŞ LASTİKLERİNİN ÖNEMİ
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu sağlayarak kazaların önlenmesine katkı sunuyor.
SÜRÜCÜLERİN UYARILARI
Sürücülerden Hayati Keskin, gizli buzlanma riskine dikkat çekerek, “Kış lastiği olmayan araçların kazalara sebep olduğunu görüyoruz. Vatandaşlar son günü beklemeden lastiklerini değiştirmeli” dedi. Faruk Koparan ise lastik değişiminin hem kendi güvenliği hem de diğer sürücüler için önemli olduğunu vurgulayarak, “Yıllardır düzenli olarak kış ve yaz lastiği kullanıyorum. Herkes bu önlemi almalı” ifadelerini kullandı.
Kış lastiği uygulamasıyla kış şartlarında sürüş güvenliğinin artırılması ve olası kazaların önlenmesi hedefleniyor. 1 Aralık’tan itibaren denetimlerin sıkılaşacağı bildirildi.
KESİLECEK CEZA NE KADAR?
1 Aralık’ta ticari araçlar için başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde lastik değişim servislerinde yoğunluk yaşanıyor. Uygulama, 1 Nisan’a kadar sürecek ve kurallara uymayan ticari araç sahiplerine 4 bin 69 lira ceza kesilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- İki jandarmanın davası görüldü
- İşte en yakın deprem riski olan yerler!
- Hakim, savcı eşini Ağır Ceza Başkanı’yla yakaladı
- Bu zamdan 10 milyon yurttaş etkilenecek
- İşte 500 bin liranın aylık getirisi!
- DEM Parti’den açıklama!
- MSB'den açıklama geldi
- CHP'li isimden Cevizoğlu'nun sözlerine tepki
- Çakıcı, Hrant Dink'in katiliyle görüştü!
- Kan donduran ifade: ‘Annem yanarken gülüyordu’