TCMB faiz kararı açıklandı: Politika faizi yeniden düşürüldü!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 45'e düşürdü. Bu karar ile politika faizi üst üste iki ay düşürülmüş oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz kararını açıkladı. Yapılan açıklamada politika faizi yüzde 45'e düşürüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 26 Aralık 2024 tarihinde yapılan son toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,5 seviyesine çekmiş bu karar ile politika faizi 9 ayın ardından ilk kez düşürülmüştü.
Bugün yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamada politika faizi tekrar 250 baz düşürülerek yüzde 45 seviyesine indirildiği belirtildi.
ŞUBATTA TOPLANTI YAPILMAYACAK
PPK, şubat ayında toplanmayacak ve yılın ikinci toplantısı 6 Mart'ta yapılacak. Üçüncü toplantı 17 Nisan'da yapılacakken, mayıs ayında toplantı düzenlenmeyecek. PPK, 19 Haziran ve 24 Temmuz'da toplanacak. Ağustos ayında ise toplantı olmayacak. 11 Eylül ve 23 Ekim'deki toplantıların ardından kasım ayında toplantı yapılmayacak. Yılın son toplantısı ise 11 Aralık 2025'te yapılacak.
BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?
AA Finans'ın TCMB'nin PPK toplantısına ilişkin düzenlediği beklenti anketine 17 ekonomist katıldı. Anketin sonuçlarına göre, katılımcı ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 45 seviyesine düşürüleceğini öngörmüştü.
FAİZ İNDİRİMİ NEDİR?
Bir ülkenin merkez bankasının, bankalar için belirlediği faiz oranlarını düşürmesi olarak tanımlanabilir. Faiz indirimi, ekonomiyi canlandırmayı hedefler. Bankalar, faizler düştüğünde daha düşük faizle kredi verir ve tasarruf sahiplerine daha az faiz öderler. Bu da insanların ve şirketlerin daha fazla kredi almasını ve harcama yapmasını teşvik eder. Örneğin, merkez bankası faiz oranını yüzde 10'dan yüzde 8'e indirirse, bankalar da kredileri daha düşük faizle sunar, bu da ekonominin hareketlenmesine yardımcı olabilir.
POLİTİKA FAİZİ NEDİR?
Politika faizi, merkez bankalarının bankalarla yaptığı işlemlerde uyguladığı faiz oranıdır. Bu oran, ekonomiyi yönlendiren önemli araçlardan biridir. Merkez bankası, politika faizini artırarak ekonomiyi soğutabilir (enflasyonu düşürmek amacıyla) ya da düşürerek ekonomiyi canlandırabilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları, ticari bankaların faiz oranlarını da etkiler. Politika faizi, aslında bankaların birbirlerine borç verirken kullandığı faiz oranıdır.
FAİZ ARTIRIMI NEDİR?
Faiz artırımı, merkez bankasının faiz oranlarını yükseltmesidir. Bu durumda bankalar, daha yüksek faizle kredi verir ve tasarruf sahiplerine daha fazla faiz öderler. Faiz artırımı, genellikle enflasyonun yükseldiği ve paranın değer kaybettiği durumlarda tercih edilir. Bu, harcamaların ve borçlanmanın azalmasını sağlamak amacıyla yapılır. Örneğin, merkez bankası faiz oranını yüzde 5'ten yüzde 8'e yükseltirse, bankalar da daha yüksek faizle kredi verir ve tüketici harcamaları düşer.
PARA POLİTİKASI KURULU 2025 TOPLANTI TAKVİMİ
Merkez Bankası, yıl boyunca gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantılarının takvimini de duyurdu.
Ocak ayında alınan ilk faiz kararının ardından, yılın geri kalanındaki PPK toplantı tarihleri:
- 6 Mart 2025
- 17 Nisan 2025
- 19 Haziran 2025
- 24 Temmuz 2025
- 11 Eylül 2025
- 23 Ekim 2025
- 11 Aralık 2025
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yangın bahsedilen yerden çıkmadı'
- Beypiliç’ten açıklama geldi!
- Otel yangını faciasında can kaybı arttı!
- Bolu Belediyesi'ne 'yangın' operasyonu!
- ‘İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye...'
- Denetimden geçemeyince başvuruyu geri çekmişler
- 'O masadan Sayın Bakan istifa ederek kalkacak'
- İspanya'da gündem Arda Güler
- ‘Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa aittir’
- Güvenlik görevlisi çalıştığı bankada intihar etti