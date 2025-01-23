TCMB faiz kararı açıklandı: Politika faizi yeniden düşürüldü!

FAİZ İNDİRİMİ NEDİR?

Bir ülkenin merkez bankasının, bankalar için belirlediği faiz oranlarını düşürmesi olarak tanımlanabilir. Faiz indirimi, ekonomiyi canlandırmayı hedefler. Bankalar, faizler düştüğünde daha düşük faizle kredi verir ve tasarruf sahiplerine daha az faiz öderler. Bu da insanların ve şirketlerin daha fazla kredi almasını ve harcama yapmasını teşvik eder. Örneğin, merkez bankası faiz oranını yüzde 10'dan yüzde 8'e indirirse, bankalar da kredileri daha düşük faizle sunar, bu da ekonominin hareketlenmesine yardımcı olabilir.