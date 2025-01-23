Akaryakıt alımında yeni dönem: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi neler getiriyor?
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'yle neler değişiyor? Başvuru ve montaj süreleri neden uzatıldı? Yeni sistemle vergi kaybı nasıl önlenecek? Akaryakıt istasyonları için hangi destekler sağlanacak? İşte tüm ayrıntılar...
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt sektörü için kritik bir duyuru yaptı.
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili başvuru ve montaj sürelerinin uzatılması kararı, sektörde olumlu karşılandı.
Bu adımın, akaryakıt istasyonlarının sisteme adaptasyon sürecindeki zorlukları hafifletmesi hedefleniyor.
BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla, UTTS başvuru süresi 31 Ocak’a, montaj süresi ise 30 Nisan’a kadar uzatıldı.
PÜİS Genel Başkanı Okumuş, bu sürenin uzatılmasının istasyonlara nefes aldıracağını belirtirken, bazı durumlarda bu sürenin de yeterli olmayabileceğine dikkat çekti.
UTTS İLE HEDEFLENEN NEDİR?
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, akaryakıt satışlarında şeffaflık sağlayarak vergi kayıplarını önlemeyi amaçlıyor.
Araç plakalarının manuel sisteme girişini ortadan kaldıran bu sistem, suistimalleri engellemeyi hedefliyor.
Ancak sistemin maliyeti ve adaptasyon süreci, küçük ölçekli istasyonlar için ciddi bir yük oluşturuyordu.
DESTEKLEYİCİ ÇÖZÜMLER DEVREDE
PÜİS’in girişimleriyle Darphane tarafından taşıt tabanca okuyucuları akaryakıt bayilerine ücretsiz sağlanacak.
Ayrıca, ödeme planlarında düzenlemeler yapılırken, küçük istasyonların sisteme dahil olması için kamu desteği sunulacak.
KAYITDIŞI EKONOMİYLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ ADIM
İmran Okumuş, UTTS'nin sektörde şeffaflık sağlamakla kalmayıp, kayıtdışı ekonomiyle mücadelede de önemli bir rol oynayacağını belirtti.
Bu sistemin, sektörde adil rekabeti destekleyerek vergi kaybını önleyeceği ifade ediliyor.
YENİ TARİHLERE UYUM ÇAĞRISI
PÜİS, akaryakıt bayilerine belirlenen yeni başvuru ve montaj tarihlerine uyum çağrısında bulundu.
Sisteme geçişin, sektör düzeni ve geleceği için hayati bir adım olduğu vurgulandı.
Süre uzatımı, sektörde daha şeffaf ve adil bir yapının oluşmasına katkı sağlayarak, sektörün sağlıklı bir şekilde gelişmesini destekleyecek.
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