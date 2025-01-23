Akaryakıt alımında yeni dönem: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi neler getiriyor?

Akaryakıt alımında yeni dönem: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi neler getiriyor?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'yle neler değişiyor? Başvuru ve montaj süreleri neden uzatıldı? Yeni sistemle vergi kaybı nasıl önlenecek? Akaryakıt istasyonları için hangi destekler sağlanacak? İşte tüm ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2025 Perşembe, 11:54
Akaryakıt alımında yeni dönem: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi neler getiriyor?

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt sektörü için kritik bir duyuru yaptı. 

Akaryakıt alımında yeni dönem: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi neler getiriyor?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili başvuru ve montaj sürelerinin uzatılması kararı, sektörde olumlu karşılandı. 

Akaryakıt alımında yeni dönem: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi neler getiriyor?

Bu adımın, akaryakıt istasyonlarının sisteme adaptasyon sürecindeki zorlukları hafifletmesi hedefleniyor.

Akaryakıt alımında yeni dönem: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi neler getiriyor?

BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla, UTTS başvuru süresi 31 Ocak’a, montaj süresi ise 30 Nisan’a kadar uzatıldı. 

Akaryakıt alımında yeni dönem: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi neler getiriyor?

PÜİS Genel Başkanı Okumuş, bu sürenin uzatılmasının istasyonlara nefes aldıracağını belirtirken, bazı durumlarda bu sürenin de yeterli olmayabileceğine dikkat çekti.

Akaryakıt alımında yeni dönem: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi neler getiriyor?

UTTS İLE HEDEFLENEN NEDİR?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, akaryakıt satışlarında şeffaflık sağlayarak vergi kayıplarını önlemeyi amaçlıyor. 

Akaryakıt alımında yeni dönem: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi neler getiriyor?

Araç plakalarının manuel sisteme girişini ortadan kaldıran bu sistem, suistimalleri engellemeyi hedefliyor. 

Akaryakıt alımında yeni dönem: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi neler getiriyor?

Ancak sistemin maliyeti ve adaptasyon süreci, küçük ölçekli istasyonlar için ciddi bir yük oluşturuyordu.

Akaryakıt alımında yeni dönem: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi neler getiriyor?

DESTEKLEYİCİ ÇÖZÜMLER DEVREDE

PÜİS’in girişimleriyle Darphane tarafından taşıt tabanca okuyucuları akaryakıt bayilerine ücretsiz sağlanacak. 

Akaryakıt alımında yeni dönem: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi neler getiriyor?

Ayrıca, ödeme planlarında düzenlemeler yapılırken, küçük istasyonların sisteme dahil olması için kamu desteği sunulacak.

Akaryakıt alımında yeni dönem: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi neler getiriyor?

KAYITDIŞI EKONOMİYLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ ADIM

İmran Okumuş, UTTS'nin sektörde şeffaflık sağlamakla kalmayıp, kayıtdışı ekonomiyle mücadelede de önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Akaryakıt alımında yeni dönem: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi neler getiriyor?

Bu sistemin, sektörde adil rekabeti destekleyerek vergi kaybını önleyeceği ifade ediliyor.

Akaryakıt alımında yeni dönem: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi neler getiriyor?

YENİ TARİHLERE UYUM ÇAĞRISI

PÜİS, akaryakıt bayilerine belirlenen yeni başvuru ve montaj tarihlerine uyum çağrısında bulundu.

Akaryakıt alımında yeni dönem: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi neler getiriyor?

Sisteme geçişin, sektör düzeni ve geleceği için hayati bir adım olduğu vurgulandı.

Akaryakıt alımında yeni dönem: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi neler getiriyor?

Süre uzatımı, sektörde daha şeffaf ve adil bir yapının oluşmasına katkı sağlayarak, sektörün sağlıklı bir şekilde gelişmesini destekleyecek.

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