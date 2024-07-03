Tonlarca altının akıbeti belli değil: Piyasa değeri yaklaşık 500 milyon dolar!

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2024 Çarşamba, 16:41
Tonlarca altının akıbeti belli değil: Piyasa değeri yaklaşık 500 milyon dolar!

Erzincan’ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren Anagold Madencilik A.Ş. tarafından işletilen altın madeni tartışmalara yol açtı.

Tonlarca altının akıbeti belli değil: Piyasa değeri yaklaşık 500 milyon dolar!

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM İliç Araştırma Komisyonu tutanaklarına dayanarak, madende Enerji Bakanlığı ve Anagold’un altın miktarı verilerinin birbirini tutmadığını belirtti.

Tonlarca altının akıbeti belli değil: Piyasa değeri yaklaşık 500 milyon dolar!

CHP Milletvekili Yavuzyılmaz, Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik tarafından işletilen altın madeni sahasındaki altının akıbetini sordu.

Tonlarca altının akıbeti belli değil: Piyasa değeri yaklaşık 500 milyon dolar!

Enerji Bakanlığı ve Anagold arasındaki verilerde 6,65 tonluk bir fark bulunduğunu belirten Yavuzyılmaz, bu altınların piyasa değeri yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Tonlarca altının akıbeti belli değil: Piyasa değeri yaklaşık 500 milyon dolar!

Enerji Bakanlığı tarafından TBMM’ye sunulan bilgilere göre, İliç’teki yığın liç alanında toplamda 8 ton altın bulunurken bakanlık bu rakamı komisyona sunduğu resmi yazı ile teyit etti.

Tonlarca altının akıbeti belli değil: Piyasa değeri yaklaşık 500 milyon dolar!

Öte yandan, Anagold Madencilik A.Ş. ise aynı alan için farklı bir rakam sundu. Şirket, yığın liç sahasında sadece 1,35 ton altın bulunduğunu rapor etti. 

Tonlarca altının akıbeti belli değil: Piyasa değeri yaklaşık 500 milyon dolar!

Böylece iki rapor arasında 6,65 tonluk bir fark ortaya çıktı.

Tonlarca altının akıbeti belli değil: Piyasa değeri yaklaşık 500 milyon dolar!

Bu farkın açıklanmasını isteyen Yavuzyılmaz, "Bu altınlar nerede?" diye sordu. 

Tonlarca altının akıbeti belli değil: Piyasa değeri yaklaşık 500 milyon dolar!

Altın miktarındaki bu büyük farkın nedeni ve akıbeti merakla bekleniyor. 6,65 ton altının nerede olduğu ise hala belirsizliğini koruyor.

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