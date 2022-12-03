Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları

Elektrikli otomobil kullanımı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artmaya devam ediyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre elektrikli otomobil satışları 3 kat arttı.