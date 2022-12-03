Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları
Elektrikli otomobil kullanımı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artmaya devam ediyor.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre elektrikli otomobil satışları 3 kat arttı.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİN PAZAR PAYI YÜKSELDİ
Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, Ocak-Eylül 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artışla 4 bin 939'ya yükseldi.
İşte Türkiye’de satılan tamamen elektrikli otomobil modellerinin güncel fiyatları...
AUDİ
Audi e-tron Advanced 55 quattro - 2.914.019 TL
Audi e-tron S line 55 quattro - 2.961.408 TL
Audi e-tron Sportback Advanced 55 quattro - 2.989.728 TL
Audi e-tron Sportback S line 55 quattro - 3.037.117 TL
Audi e-Tron GT quattro - 4.016.422 TL
Audi RS e-Tron GT quattro - 5.705.993 TL
PORSCHE
Taycan - 3.649.319 TL
Taycan 4S - 4.442.010 TL
Taycan GTS - 5.420.998 TL
Taycan Turbo - 6.317.506 TL
Taycan Turbo S - 7.681.419 TL
BMW
BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 340 bg - 2.450.600 TL
BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 3.240.600 TL
BMW iX xDrive40 First Edition Essence Otomatik 326 bg - 3.298.900 TL
BMW iX First Edition Sport - Elektrik - 326 bg - 3.322.000 TL
CİTROEN AMİ
6 kw Elektrik Motor - 230.000 TL
CİTROEN
Citroen e-C4 100 kW, 136 HP Shine Bold 845.000 TL
JAGUAR
Jaguar I-Pace SE - 400bg - 2.681.402 TL
Jaguar ı-Pace HSE - 400bg - 2.931.751 TL
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