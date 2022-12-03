Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve güncel fiyatları

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2022 Cumartesi, 07:00
<p>Elektrikli otomobil kullanımı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artmaya devam ediyor.</p> <p><strong>Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)</strong><strong> verilerine göre</strong> bu yılın Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre elektrikli otomobil satışları 3 kat arttı.</p>

Elektrikli otomobil kullanımı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artmaya devam ediyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre elektrikli otomobil satışları 3 kat arttı.

<p><strong>ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİN PAZAR PAYI YÜKSELDİ</strong></p> <p>Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, Ocak-Eylül 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artışla 4 bin 939'ya yükseldi.</p> <p><em>İşte Türkiye’de satılan tamamen elektrikli otomobil modellerinin güncel fiyatları...</em></p>

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİN PAZAR PAYI YÜKSELDİ

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, Ocak-Eylül 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artışla 4 bin 939'ya yükseldi.

İşte Türkiye’de satılan tamamen elektrikli otomobil modellerinin güncel fiyatları...

<p><strong>AUDİ</strong></p> <p>Audi e-tron Advanced 55 quattro - 2.914.019 TL</p> <p>Audi e-tron S line 55 quattro - 2.961.408 TL</p> <p>Audi e-tron Sportback Advanced 55 quattro - 2.989.728 TL</p>

AUDİ

Audi e-tron Advanced 55 quattro - 2.914.019 TL

Audi e-tron S line 55 quattro - 2.961.408 TL

Audi e-tron Sportback Advanced 55 quattro - 2.989.728 TL

<p>Audi e-tron Sportback S line 55 quattro - 3.037.117 TL</p> <p>Audi e-Tron GT quattro - 4.016.422 TL</p> <p>Audi RS e-Tron GT quattro - 5.705.993 TL</p>

Audi e-tron Sportback S line 55 quattro - 3.037.117 TL

Audi e-Tron GT quattro - 4.016.422 TL

Audi RS e-Tron GT quattro - 5.705.993 TL

<p><strong>PORSCHE</strong></p> <p>Taycan - 3.649.319 TL</p> <p>Taycan 4S - 4.442.010 TL</p> <p>Taycan GTS - 5.420.998 TL</p> <p>Taycan Turbo - 6.317.506 TL</p> <p>Taycan Turbo S - 7.681.419 TL</p>

PORSCHE

Taycan - 3.649.319 TL

Taycan 4S - 4.442.010 TL

Taycan GTS - 5.420.998 TL

Taycan Turbo - 6.317.506 TL

Taycan Turbo S - 7.681.419 TL

<p><strong>BMW</strong></p> <p>BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 340 bg - 2.450.600 TL</p> <p>BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 3.240.600 TL</p> <p>BMW iX xDrive40 First Edition Essence Otomatik 326 bg - 3.298.900 TL</p> <p>BMW iX First Edition Sport - Elektrik - 326 bg - 3.322.000 TL</p>

BMW

BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 340 bg - 2.450.600 TL

BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 3.240.600 TL

BMW iX xDrive40 First Edition Essence Otomatik 326 bg - 3.298.900 TL

BMW iX First Edition Sport - Elektrik - 326 bg - 3.322.000 TL

<p><strong>CİTROEN AMİ</strong></p> <p>6 kw Elektrik Motor - 230.000 TL</p> <p><strong>CİTROEN</strong></p> <p>Citroen e-C4 100 kW, 136 HP Shine Bold 845.000 TL</p>

CİTROEN AMİ

6 kw Elektrik Motor - 230.000 TL

CİTROEN

Citroen e-C4 100 kW, 136 HP Shine Bold 845.000 TL

<p><strong>JAGUAR</strong></p> <p>Jaguar I-Pace SE - 400bg - 2.681.402 TL</p> <p>Jaguar ı-Pace HSE - 400bg - 2.931.751 TL</p>

JAGUAR

Jaguar I-Pace SE - 400bg - 2.681.402 TL

Jaguar ı-Pace HSE - 400bg - 2.931.751 TL

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