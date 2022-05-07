ABD'li Todd Boehly, Chelsea'nin yeni sahibi oldu!
Rus oligark Roman Abramoviç'in sahibi olduğu İngiliz futbol kulübü Chelsea, ABD'li Todd Boehly'nin dahil olduğu konsorsiyuma 5,25 milyar dolara satıldı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Rus oligark Roman Abramoviç'in sahibi olduğu futbol kulübü Chelsea'nin satışında sona gelindi.
Bloomberg'in haberine göre Chelsea, eski Guggenheim Partners Yönetim Kurulu Başkanı Todd Boehly ve Clearlake Capital'in liderlik ettiği konsorsiyuma 4,25 milyar sterlin (5,25 milyar dolar) bedelle satıldı.
Satışın Premier Lig yönetimi ve İngiliz hükümeti tarafından onaylanmasının ardından Chelsea, ABD'lilerin İngiltere futbolunda tümüyle sahip olduğu 10. kulüp olacak.
Söz konusu anlaşmanın 2,5 milyar sterlinlik kısmı hisse devri için, 1,75 milyar sterlinlik kısmı ise kulübün gelecek yatırımları için ayrıldı.
Satış süreci, Abramoviç'e yaptırım uygulayan İngiliz hükümetinin onay vermesinin ardından tamamlanacak.
ABD DIŞINDAKİ İLK YATIRIMI
NBA'in en güçlü takımlarından Los Angeles Lakers'ın yüzde 27'lik hissesine sahip olan Todd Boehly, WNBA'de Los Angeles Lakers ve MLB'de Los Angeles Dodgers takımlarının yüzde 20'lik kısmını elinde bulunduruyor. Chelsea'nin Todd Boehly bünyesine geçtiği resmi olarak kayıtlara geçerse bu satış, Boehly'nin Amerika dışındaki ilk yatırımı olacak.
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