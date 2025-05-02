Türkiye'nin sırası şaşırttı: 2025'in en çok altın alan ülkeleri belli oldu!

Türkiye'nin sırası şaşırttı: 2025'in en çok altın alan ülkeleri belli oldu!

Küresel altın talebi, artan jeopolitik belirsizlikler ve finansal dalgalanmalarla 2025 yılının ilk çeyreğinde önemli bir artış gösterdi. Peki, bu dönemde en fazla altın alımını gerçekleştiren ülkeler hangileri? Türkiye'nin altın alımları da dikkat çeken bir düşüş yaşadı.

Haber Merkezi
02 Mayıs 2025 Cuma, 12:41
Türkiye'nin sırası şaşırttı: 2025'in en çok altın alan ülkeleri belli oldu!

2025 yılının ilk çeyreğinde küresel altın talebi, ABD'nin gümrük tarifeleri, artan jeopolitik belirsizlikler, borsalardaki dalgalanmalar ve doların zayıflaması gibi faktörlerin etkisiyle 2016’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. 

Türkiye'nin sırası şaşırttı: 2025'in en çok altın alan ülkeleri belli oldu!

Peki, 2025 yılının ilk çeyreğinde en fazla altın satın alan ülkeler hangileri? Türkiye'nin altın alımı ne kadar oldu?

Türkiye'nin sırası şaşırttı: 2025'in en çok altın alan ülkeleri belli oldu!

FRANSA VE HONG KONG’DA DÜŞÜŞ

Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre, Fransa ve Hong Kong’un altın rezervlerinde 2025 yılının ilk çeyreğinde bir azalma görüldü. Fransa, 1,2 ton, Hong Kong ise 0,4 tonluk satış gerçekleştirdi.

Türkiye'nin sırası şaşırttı: 2025'in en çok altın alan ülkeleri belli oldu!

10. TAYLAND

  • 2025 I. Çeyrek: 7,4 ton

Tayland, 2024 yılının son çeyreğinde altın alımlarını artırdı. 2025 yılının ilk çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik bir artış yaşandı.

Türkiye'nin sırası şaşırttı: 2025'in en çok altın alan ülkeleri belli oldu!

9. RUSYA

  • 2025 I. Çeyrek: 7,6 ton

Ukrayna işgali sonrası birçok ülke tarafından ambargo uygulanan Rusya’da, altın talebi bir önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 3 arttı. Ancak, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 10’luk bir düşüş gözlendi.

Türkiye'nin sırası şaşırttı: 2025'in en çok altın alan ülkeleri belli oldu!

8. ENDONEZYA

  • 2025 I. Çeyrek: 8,9 ton

Endonezya, Çin’in ardından Asya’da en fazla altın alan ülke oldu. Altın alımları son bir yılda yüzde 35 oranında arttı.

Türkiye'nin sırası şaşırttı: 2025'in en çok altın alan ülkeleri belli oldu!

7. ALMANYA

  • 2025 I. Çeyrek: 10,5 ton

Almanya, Avrupa Birliği ülkeleri arasında 2025 yılında en fazla altın alan ülke oldu. Ülkede altın alımları, bir önceki yıla göre yüzde 59 arttı.

Türkiye'nin sırası şaşırttı: 2025'in en çok altın alan ülkeleri belli oldu!

6. VİETNAM

  • 2025 I. Çeyrek: 12 ton

ABD’nin tarife uyguladığı ülkelerden biri olan Vietnam, 2024 yılının son çeyreğine göre altın alımlarını yüzde 46 oranında artırdı.

Türkiye'nin sırası şaşırttı: 2025'in en çok altın alan ülkeleri belli oldu!

5. İRAN

  • 2025 I. Çeyrek: 12,7 ton

İran’ın altın alımları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı ve çeyreklik bazda yüzde 22’lik bir yükseliş yaşandı.

Türkiye'nin sırası şaşırttı: 2025'in en çok altın alan ülkeleri belli oldu!

4. ABD

  • 2025 I. Çeyrek: 15,7 ton

ABD'nin altın alımları, Donald Trump’ın başkanlık döneminde küresel ölçekteki artışa rağmen yüzde 22’lik bir düşüş kaydetti.

Türkiye'nin sırası şaşırttı: 2025'in en çok altın alan ülkeleri belli oldu!

3. TÜRKİYE

  • 2025 I. Çeyrek: 20,2 ton

Türkiye, 2025 yılının ilk çeyreğinde 20,2 tonluk altın alımı yaptı. Ancak altın alımları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 azaldı ve 2024 yılının son çeyreğine göre yüzde 14’lük bir düşüş yaşandı.

Türkiye'nin sırası şaşırttı: 2025'in en çok altın alan ülkeleri belli oldu!

2. HİNDİSTAN

  • 2025 I. Çeyrek: 46,7 ton

Hindistan hükümetinin altın alımları bir önceki yıla göre yüzde 7 arttı. Ancak çeyreklik bazda yüzde 39’luk bir düşüş yaşandı.

Türkiye'nin sırası şaşırttı: 2025'in en çok altın alan ülkeleri belli oldu!

1. ÇİN

  • 2025 I. Çeyrek: 124,2 ton

Çin'in altın alımı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarken, 2024 yılının son çeyreğine göre ise yüzde 48’lik bir artış gösterdi.

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