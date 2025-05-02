Türkiye'nin sırası şaşırttı: 2025'in en çok altın alan ülkeleri belli oldu!

3. TÜRKİYE

2025 I. Çeyrek: 20,2 ton

Türkiye, 2025 yılının ilk çeyreğinde 20,2 tonluk altın alımı yaptı. Ancak altın alımları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 azaldı ve 2024 yılının son çeyreğine göre yüzde 14’lük bir düşüş yaşandı.