Ünlü ekonomistten altın yatırımcılarına uyarı: 'Yeni bir belirsizlik oluşursa...'

Yayınlanma: 02.05.2025 - 09:55

Güncelleme: 02.05.2025 - 09:55

Küresel piyasalar bu hafta ABD’den gelecek ekonomik verilere odaklandı. ABD ekonomisinin ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,7 büyümesine rağmen, aylık bazda yüzde -0,3 daralması dikkat çekti. Bu verilerin ardından gözler ABD istihdam raporuna çevrilirken, altın fiyatlarındaki sert geri çekilme yatırımcıları endişelendirdi.

ONS ALTINDA BÜYÜK GERİLEME

Ons altın 21 Nisan’da 3 bin 502 dolara kadar çıkarak tarihi bir rekor kırmıştı. Ancak bugün itibarıyla 3 bin 230 dolara kadar geriledi. Gram altın da 4 bin 305 TL seviyesinden 4 bin TL'nin altına düştü. Peki bu düşüş neden yaşanıyor, daha da sürecek mi? Altın almak için doğru zaman mı?

Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altındaki son durumu değerlendirdi.

GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI SONRASI DÜZELTME

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altının geçen hafta tarihi zirveye çıkmasında güvenli liman arayışının etkili olduğunu ifade etti. Trump’ın, FED Başkanı Powell’ı görevden alabileceğine dair açıklamaları ve ABD ekonomisine olan güvenin sarsılması, Amerikan tahvilleri ile doların zayıflaması altını yukarı taşımıştı.

Ancak bu hafta görünüm değişti:

“Trump bu hafta ‘Powell’ı görevden almayacağım’ dedi. Çin’le ilgili daha ılımlı açıklamalar geldi. Bu gelişmeler, teknik olarak aşırı alım bölgesinde bulunan altında düzeltmeyi tetikledi. Dün gelen olumsuz ABD verileri altının lehine olmalıydı ama olmadı. Çünkü yatırımcı artık altın almayı tercih etmiyor. Altının yükseliş potansiyelini sınırlı görüyor.”

YATIRIMCILAR SATIŞ YÖNÜNDE

Eryılmaz, altında yaşanan satışların teknik seviyelere doğru sürdüğünü ve yatırımcıların belirsizliğe rağmen satış yönünde pozisyon aldığını söyledi:

“Altın şu anda teknik olarak çok kritik destek seviyelerinin altına indi. Ons altında 3 bin 250 dolar, gram altında 4 bin TL önemliydi. Şu an altın, yatırımcının gözünde zirveyi gördü. Yatırımcı ‘daha fazla potansiyel yok’ diyor ve satış yapıyor. Bu durumun tersine dönmesi için yeni bir panik havası gerekebilir.”

KISA VADELİ DÜŞÜŞLER UZUN VADEDE YÜKSELİŞ OLABİLİR

Eryılmaz, altın fiyatlarında kısa vadeli düşüşlerin devam edebileceğini ama bu düşüşlerin kalıcı olmayabileceğini belirtti:

“Gram altında 3 bin 750 TL'ye, ons altında 3 bin 50 dolara kadar geri çekilme beni şaşırtmaz. Ancak bu düşüşler kalıcı olmayabilir. Eğer Trump yeniden piyasayı rahatsız edecek açıklamalar yapar, tarifeler konusunda sertleşirse ya da FED kararı sonrası yeni bir belirsizlik oluşursa altın yeniden atağa kalkabilir. Benim önerim şu: Özellikle uzun vadeli gram altın yatırımcısı için bu düşüşler alım fırsatıdır. Ancak alımı tek seferde değil, kademeli yapmak gerek. Örneğin 4 bin – 3 bin 900 TL arası alım için uygun seviyeler. Kısa vadeli yatırımcı ise acele etmemeli. Tarım dışı istihdam verisini ve FED kararını beklemeli.”

SENE SONU HEDEFİ: YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Yıl sonuna ilişkin öngörülerini de paylaşan Eryılmaz, altında yönün yeniden yukarı döneceğini belirtti:

“Ons altında 3.500 – 3.700 dolar aralığı görülebilir. Bu da gram altında 4.700 – 5.200 TL aralığını işaret eder. Daha da yukarı hareketler ise Trump’ın açıklamaları ve jeopolitik gelişmelere bağlı olacaktır. Ama genel olarak altın yılı yükselişle kapatacaktır.”