Ulaşım, gıda ve kira... Türkiye'nin en ucuz şehirleri belli oldu
Yüksek enflasyon ve düşük alım gücü yurttaşları ekonomik krizin pençesinde yaşamaya itiyor.
Özellikle ulaşım, konut ve kira fiyatları baz alındığında yurttaşlar zorlu bir dönemden geçiyor.
İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde yaşam maliyeti gün geçtikçe artarken merkezi konumlardan uzak kentler görece daha ucuz bir yaşam maliyeti sunuyor. Ancak bu kesimlerde de işsizilik ve yoksulluk oranları ortalamanın üzerinde seyrediyor.
Ulaşım, konut ve kira fiyatları baz alındığında Türkiye’nin en ucuz 10 kenti belli oldu.
Büyükşehirlerden uzak, yaşam maliyetlerinin daha düşük ve konut fiyatlarının daha uygun olduğu kentler listesi şu şekilde sıralandı:
1- Doğubayazıt, Ağrı
2- Mardin
3- Hakkari
4- Kilis
5- Tatvan, Bitlis
6- Yüksekova, Hakkari
7- Şırnak (Merkez)
8- Ergani, Diyarbakır
9- Viranşehir, Şanlıurfa
10- Patnos, Ağrı
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