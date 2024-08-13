Ulaşım, gıda ve kira... Türkiye'nin en ucuz şehirleri belli oldu

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2024 Salı, 17:08
Ulaşım, gıda ve kira... Türkiye'nin en ucuz şehirleri belli oldu

Yüksek enflasyon ve düşük alım gücü yurttaşları ekonomik krizin pençesinde yaşamaya itiyor.

Ulaşım, gıda ve kira... Türkiye'nin en ucuz şehirleri belli oldu

Özellikle ulaşım, konut ve kira fiyatları baz alındığında yurttaşlar zorlu bir dönemden geçiyor.

Ulaşım, gıda ve kira... Türkiye'nin en ucuz şehirleri belli oldu

İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerde yaşam maliyeti gün geçtikçe artarken merkezi konumlardan uzak kentler görece daha ucuz bir yaşam maliyeti sunuyor. Ancak bu kesimlerde de işsizilik ve yoksulluk oranları ortalamanın üzerinde seyrediyor.

Ulaşım, gıda ve kira... Türkiye'nin en ucuz şehirleri belli oldu

Ulaşım, konut ve kira fiyatları baz alındığında Türkiye’nin en ucuz 10 kenti belli oldu.

Ulaşım, gıda ve kira... Türkiye'nin en ucuz şehirleri belli oldu

Büyükşehirlerden uzak, yaşam maliyetlerinin daha düşük ve konut fiyatlarının daha uygun olduğu kentler listesi şu şekilde sıralandı:

Ulaşım, gıda ve kira... Türkiye'nin en ucuz şehirleri belli oldu

1- Doğubayazıt, Ağrı

Ulaşım, gıda ve kira... Türkiye'nin en ucuz şehirleri belli oldu

2- Mardin

Ulaşım, gıda ve kira... Türkiye'nin en ucuz şehirleri belli oldu

3- Hakkari

Ulaşım, gıda ve kira... Türkiye'nin en ucuz şehirleri belli oldu

4- Kilis

Ulaşım, gıda ve kira... Türkiye'nin en ucuz şehirleri belli oldu

5- Tatvan, Bitlis

Ulaşım, gıda ve kira... Türkiye'nin en ucuz şehirleri belli oldu

6- Yüksekova, Hakkari

Ulaşım, gıda ve kira... Türkiye'nin en ucuz şehirleri belli oldu

7- Şırnak (Merkez)

Ulaşım, gıda ve kira... Türkiye'nin en ucuz şehirleri belli oldu

8- Ergani, Diyarbakır

Ulaşım, gıda ve kira... Türkiye'nin en ucuz şehirleri belli oldu

9- Viranşehir, Şanlıurfa

Ulaşım, gıda ve kira... Türkiye'nin en ucuz şehirleri belli oldu

10- Patnos, Ağrı

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