Ünlü piyasa uzmanından altın yorumu: Ekonomik dinamikler tamamen değişecek!

Altın ve para piyasalarında uzmanlığıyla tanınan İslam Memiş, yatırımcıları önemli uyarılarda bulundu. Memiş, 20 Ocak’tan itibaren ekonomik dengelerde köklü değişiklikler yaşanabileceğini ve yatırımcıların bu süreçte temkinli olmaları gerektiğini belirtti.